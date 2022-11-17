Технологии 17 ноября 2022, 23:58 Иностранные спецслужбы прослушивают россиян. Это давнее зло, от которого не спасают даже законы Эксперт в разведке Масалович: спецслужбы могут «взять в оборот» любого человека Shutterstock.com / Публичное достояние

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Тема прослушивания телефонов известных людей и политиков не нова, снова всплыли факты цифровой слежки. На этот раз в использовании шпионских программ уличили спецслужбы ряда европейских стран. Проживающих в Евросоюзе россиян предупредили, что никто не может быть защищен от прослушивания. Что хотят узнать спецслужбы о простых россиянах?

Угроза демократии

Голландский евродепутат София Ин’т Велд представила доклад, в котором указано, что власти ряда европейских стран использовали для слежки за неугодными представителями оппозиции, гражданского общества, правозащитниками и журналистами шпионские программы израильской разработки. Программное обеспечение приобреталось через подставные компании на Кипре и в Болгарии. Евродепутат заявила, что прослушивание нарушает основные демократические принципы.

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«Сложившаяся ситуация подтверждает, что сегодня в ЕС никто не может быть защищен от прослушивания со стороны иностранных спецслужб. Настоятельно призываем российских граждан, проживающих или перемещающихся по Евросоюзу, учитывать это при использовании информационно-коммуникационных устройств», — предупредил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев на брифинге.

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Технически возможно, но дорого

Президент Консорциума «Инфорус», известный российский эксперт в области конкурентной разведки, кандидат физико-математических наук Андрей Масалович пояснил «360», что технически возможно прослушать любой смартфон.

«Существует техническая составляющая, ее верхушка сконцентрирована в израильской компании, которая выпускает программу Pegasus. Он позволяет удаленно слушать телефоны, в том числе iPhone, без каких-то действий со стороны абонента», — заявил Масалович.

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Однако прослушивание чужих разговоров — удовольствие не из дешевых, одна лицензия на израильское ПО стоит около 500 тысяч долларов. Она позволяет подключаться всего к 10 аппаратам.

Вы должны сильно заинтересовать, чтобы вас взяли в оборот Андрей Масалович Президент Консорциума «Инфорус», кандидат физико-математических наук

При этом эксперт отметил, что приобретение программы не означает, что ее будут применять только по санкции прокурора.

«Наступили на хвост» правительству

Помимо незаконной слежки спецслужбами, прослушивание может осуществляться в рамках следственных мероприятий Интерпола, если человека угораздило попасть в разработку международной уголовной полиции. В этом случае за подозреваемым будут «плотно следить», пояснил Масалович. В некоторых странах в активную слежку подключены камеры видеонаблюдения.

«Если вы наступили на хвост правительству какой-то отдельной страны, спецслужбы за вами организуют свое наблюдение. Считать себя в безопасности, мягко говоря, не современно», — заявил эксперт.

Этой правде много лет

Масалович отметил, что прослушивание телефонов — это не новшество, «этой правде уже много лет». Он рассказал историю, подтверждающую это утверждение.

«Парень с правами админа из американской спецслужбы удрал из США, поколесил по миру, обосновался в Москве и начал рассказывать про то, что США прослушивают лидеров более чем 40 стран, и ведущих политиков. Если вы думаете, что этого парня звали Сноуден, это не так. Его фамилия Гамильтон, и это было за 40 лет до Сноудена», — рассказал эксперт.

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Лидеров западных стран «колбасит» уже 10 лет, периодически возникают скандалы из-за вскрывшихся фактов прослушивания. В ноябре 2022 года СМИ уличили спецслужбы Греции в прослушивании министров, известных политиков, журналистов и других влиятельных людей. В списке спецслужб оказались около 30 человек, среди них как бывшие, так и действующие ведущие политики страны.

В 2021 году шпионское программное обеспечение Pegasus прослушивало телефоны как минимум пяти французских министров, а также главу государства Эммануэля Макрона, президент Ирака Бархама Салеха и глава ЮАР Сирила Рамафоса, а также короля Марокко Мухаммеда VI. Президент Чехии Милош Земан заявил, что его прослушивает чешская Служба безопасности и информации.

Ничего нового в мире не происходит. То, что сейчас про это вспомнили, значит момент подошел. Повзрослели, перешли из яслей в детский сад Андрей Масалович Президент Консорциума «Инфорус», кандидат физико-математических наук

Эксперт отметил, что технически все известно и понятно, а вот юридически это не всегда подкреплено законными обоснованиями — санкциями прокуратуры или суда. Чаще всего это делается негласно, подытожил Масалович.