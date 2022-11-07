Спецслужбы Греции прослушивали известных политиков – СМИ | 360°

Мир 07 ноября 2022, 04:26 Спецслужбы Греции прослушивали известных политиков – СМИ Documento: премьер Греции Мицотакис прослушивал министров, политиков и журналистов Unsplash

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Спецслужбы Греции под руководством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса прослушивали министров, известных политиков, журналистов и других влиятельных людей. Результаты расследования опубликовала газета Documento.

Авторы статьи отметили, что в списке, за кем следили спецслужбы, более 30 человек. Его составили «из источников, не вызывающих никаких сомнений».

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Среди тех, кого контролировали спецслужбы, бывший премьер-министр Антонис Самарас, действующие члены кабинета министров, руководитель газеты «Катимерини» Алексис Папахелас, старший экономический советник Алексис Пателис и другие.

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Национальная безопасность была предлогом к прослушке.

По заявлению издания, слежка велась с помощью вредоносной программы Predator. По их мнению, маловероятно, что этим занимались частные лица. В газете уверены, что за все в ответе непосредственно Мицотакис.

Представитель правительства Иоаннис Иконому назвал это расследование клеветой и подчеркнул, что утверждения газеты не подкреплены никакими фактами. Но пообещал, что высказанные предположения будут проверены.

«Слов много, а фактов нет. Когда делаются такие заявления, возникают два важных вопроса: кто их делает и какова их цель», — сказал Иконому.