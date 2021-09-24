Шпионское программное обеспечение Pegasus прослушивало телефоны как минимум пяти французских министров. Об этом сообщило независимое издание Mediapart, которое специализируется на расследованиях.

По данным издания, шпионское программное обеспечение Pegasus нашли на телефонах как минимум пяти французских министров в 2019 и 2020 годах. Следы программы на их устройствах смогли обнаружить во время проверки, которую проводили службы безопасности страны.

Pegasus нашли на телефонах у министра образования Жан-Мишеля Бланкера, министра развития территорий Жаклин Гур и министра заморских территорий Себастьяна Лекорню. Кроме того, программное обеспечение выявили на устройствах министра сельского хозяйства Жульена Денорманди и министра-делегата жилищного строительства Эммануэль Варгон.

Программное обеспечение Pegasus создала израильская фирма NSO Group. Его разработали, чтобы спецслужбы могли следить за преступниками и террористами. Однако ранее ряд СМИ сообщил, что Pegasus использовали также для слежки для политиками, журналистами, бизнесменами, оппозиционерами и другими личностями из разных стран мира. В список вошли три президента, один король и 10 премьер-министров.

По данным СМИ, слежке подверглись французский лидер Эммануэль Макрон, президент Ирака Бархам Салех и глава ЮАР Сирил Рамафоса, а также король Марокко Мухаммед VI.