ЕС уличили в злоупотреблении шпионским программным обеспечением | 360°

Технологии 08 ноября 2022, 19:39 ЕС уличили в злоупотреблении шпионским программным обеспечением Евродепутат Ин’т Велд: шпионские программы создают прямую угрозу демократии Unsplash

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Спецслужбы абсолютно всех государств Евросоюза пользуются шпионским программным обеспечением (ПО). Об этом заявила голландский евродепутат София Ин’т Велд, сообщил ТАСС.

Она представляла доклад по расследованию скандала с использованием шпионского ПО для нелегальной слежки за жителями ЕС. Программы, подчеркнула политик, создают прямую угрозу демократии.

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Ин’т Велд заметила, что вся система — от разработки до использования шпионского ПО — «глубоко укоренена в Европе» и находится вне общественного контроля.

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«Все страны ЕС без исключения используют шпионское программное обеспечение, включая Pegasus и Predator, даже если они этого не признают», — высказалась евродепутат.

По ее данным, каждая страна Евросоюза играет свою роль. У Кипра и Болгарии это экспортные центры, у Люксембурга в ведении та зона, где продавцы ПО ведут свой финансовый бизнес. Ирландия занимается предоставлением льготных налоговых условий. В Италии, Франции и Австрии — места разработки и производства программного обеспечения. Венгрия, Греция, Испания и Кипр вошли в список стран, которые наиболее широко применяют шпионские программы против своих граждан.

Ин’т Велд добавила, что чиновники из правительств стран ЕС отказываются отвечать на любые вопросы по расследованию Европарламента.

Украинский хакер под псевдонимом Джокер, который переехал в ДНР, заявил, что его «шпионы» работают в офисе президента Владимира Зеленского, в Службе безопасности Украины и ВСУ, сообщил RT.