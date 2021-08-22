Президент Чехии заявил, что его прослушивает контрразведка

Президент Чехии Милош Земан заявил, что его прослушивает чешская Служба безопасности и информации. Это ведомство занимается контрразведкой. По словам политика, это продолжается уже не один год.

О прослушивании его телефона Земан заявил после публикации пражского издания Neovlivní о том, что СБИ ведет слежку за советником президента Мартином Нейедлы, сообщило РИА «Новости».

«Речь не идет только о Нейедлы, СБИ прослушивает и президента республики», — рассказал Земан в интервью сетевому ТВ-каналу Blesk.

По словам президента, несколько лет назад высокопоставленный офицер СБИ сообщил ему о том, что директор службы Михал Коуделка распорядился о прослушивании его ближайшего окружения и самого главы государства.

«Прослушка осуществляется через мобильные телефоны. У меня, как известно, мобильного телефона нет. Так что когда я разговариваю с этими сотрудниками, то прослушиваюсь и я», — добавил Земан.

Он добавил, что проинформировал об этом премьер-министра Андрея Бабиша, который пообещал ему, что это прекратится. Однако, по словам Земана, это оказалось неправдой.

«Из недр СБИ я опять узнал, что прослушка продолжается», — подчеркнул он.

Премьер Бабиш заявил, что управление прослушкой кого бы то ни было не входит в его компетенцию. В СБИ заявления Земана оставили без комментариев.