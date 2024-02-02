Эксклюзив 02 февраля 2024, 22:28 Дело Валиевой — верхушка айсберга. В гибридной войне Запада против России правил нет Захарова: Запад ведет гибридную войну против России в том числе в спорте Alexander Wilf/Russian Look / Global Look Press

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В развернутой против России гибридной войне Запад взял на вооружение все доступные методы. Она началась уже давно, и одними из первых удар на себя приняли российские спортсмены. Об этом в интервью ведущей «360» Екатерине Малашенко напомнила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Последним громким решением против спортсменов из России стала дисквалификация фигуристки Камилы Валиевой. Ее отстранили от участия в соревнованиях на четыре года и лишили медалей, завоеванных с декабря декабря 2021 года.

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«Я часто слышу смягченные формулировки про неузаконенные санкции. Но это гибридная война, в которой, с точки зрения Запада, нет никаких правил. В ход идет все, что можно. Они себе в программу заложили», — подчеркнула Захарова.

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Дипломат отметила, что желание нанести России стратегическое поражение в итоге привело к проблемам в Европе — протестам, борьбе жителей западных стран с собственными режимами, которые лишили людей перспектив на будущее.

Это все часть большой глобальной гибридной агрессии против России. Началось это задолго до сегодняшнего дня. И спорт, наши спортсмены ощутили на себе это одними из первых. Мария Захарова официальный представитель МИД России

Захарова напомнила о бойкотах Олимпиад, которые принимала Россия, невыдаче виз, отъеме медалей и отсутствии приглашений на соревнования.

«Потом перешли к оскорблениям, дискриминации и, как они считают, маргинализации путем навешивания ярлыков через обвинения в допинге. Это все на протяжении десятилетий приобретало дикие формы в контексте спорта», — заметила официальный представитель МИД РФ.

Xu Zijian / XinHua / Global Look Press

Разрушительная месть Запада

Сейчас Россия, указала она, готова к проведению международных спортивных соревнований. Турниры обязательно состоятся, на них приедут и спортсмены, и зрители.

«Они пройдут, будут гости, спортсмены, результаты, награды, зрители, это будет развиваться», — сказала Захарова.

На этом фоне противники России, подчеркнула дипломат, пошли еще дальше в своей глупости, подлости и некоем расчеловечивании.

Их разрушительная мысль пошла еще дальше. Теперь [Запад] считает возможным говорить всему миру, что к нам нельзя ехать на соревнования. Я думаю, а есть ли предел той глупости и подлости и какому-то расчеловечиванию? Мария Захарова

Дипломат отметила, что дело не в том, что Запад не в силах справиться с конкуренцией или заочно отказал России в месте на пьедестале спортивных достижений, а страна воспряла духом и задает тон в мировом спорте.

«Это уже не про это. А про то, что Запад не может остановиться. Уже настолько попал в окно Овертона, черную воронку, что из нее выхода нет. Как только начался деструктив мирового спорта и Олимпийского движения, остановиться у него не получается», — пояснила Захарова.

imago sportfotodienst / Global Look Press

Разрушение мирового спорта

Западный мир понял, что разрушает мировой спорт. Официальный представитель МИД России подчеркнула: косвенно предпринятые в отношении российских атлетов ограничения касаются и их иностранных коллег, которые лишились возможности конкурировать в нормальной среде.

Есть выражение «Ставка больше, чем жизнь». Вот это та самая ставка, которая лежит в основе [западной] культуры, это принцип ради принципа. Мария Захарова

Ответом России на сложившуюся ситуацию, по словам дипломата, станет построение определенной линии поведения.

«Первое: слово должно быть у наших спортсменов, тренеров, сборных, федераций и так далее. Второе: выстраивание нашей внутренней системы проведения спортивных мероприятий, в том числе и международных. Третье: уникальный эксперимент, который предлагает Россия — сочетание классического спорта с киберспортом. И соревнования, которые должны пройти у нас в стране, — уникальная история. Это вызов самому человечеству», — сказала Захарова.

РИА «Новости»

Бесконечный спор с экраном

Проблемой современного человека она назвала просиживание за компьютером и бесконечный спор с экраном.

«Мы сами себя взываем на преодоление. <…> Сейчас в медицине есть целое направление по изучению последствий использования детьми игр и гаджетов и влияния этого на организм. Уже есть уже заболевания, связанные с тем, что ребенок сидит и целыми днями играет», — заметила официальный представитель МИД.

Захарова пояснила, что вызов состоит в том, чтобы сочетать этот вид спорта с традиционным без каких-либо запретов.

«Это интересно и это эксперимент. Возможно, он станет ответом на тот вызов, с которым человечество пока справиться не может. Вот что надо делать», — заключила она.