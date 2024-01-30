Спорт 30 января 2024, 00:59 «Объявили войну». Олимпийский комитет России высказался о дисквалификации Валиевой ОКР: российскому спорту объявили войну РИА «Новости»

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Олимпийский комитет России прокомментировал максимально жесткое наказание, которое назначил CAS для фигуристки Камилы Валиевой — дисквалификацию на четыре года. Официальное заявление ОКР появилось в Telegram-канале комитета.

«К сожалению, решение CAS — негативное, однако, рассчитывать на объективность и беспристрастность этой международной структуры давно уже не приходится, и мы знаем это на примере тех дел, где сам ОКР участвует в качестве стороны, в том числе в деле по нашему отстранению на основании решения Исполкома МОК», — заявили в ОКР.

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Российские спортивные чиновники отметили, что Спортивный арбитражный суд так и не дал ответа на вопрос, почему допинг-пробы Валиевой были опубликованы лишь спустя полтора месяца после сдачи — как раз во время Олимпиады в Пекине, после победного командного выступления российских фигуристов. В ОКР заявили, что «российскому спорту объявлена война», а в ней «все средства хороши».

В Олимпийском комитете России добавили, что результат командных соревнований на Олимпиаде в Пекине не зависит от дела Валиевой и не подлежит пересмотру.

«ОКР будет внимательно следить за дальнейшими шагами и решениями международных спортивных организаций и в случае необходимости примет надлежащие меры по юридической защите российских интересов», — заключили чиновники ОКР.

Ранее стало известно, как Валиева отреагировала на решение CAS о дисквалификации спортсменки.