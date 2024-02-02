Эксклюзив 02 февраля 2024, 20:17 «Удар по мозгам». Зачем жителей ЕС пугают фейками о России Политолог Самонкин: ЕС распространяет фейки о России еще с XIX века Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

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Если Россия победит в конфликте с Украиной, ЕС может стать ее следующей целью, сообщил американский журнал The Wall Street Journal. Из-за этого европейцы угрожают и усиливают давление на Венгрию, блокировавшую финансирование Киева. По мнению забившихся в угол стран Европы, сейчас их безопасность как никогда под угрозой. Член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России Юрий Самонкин рассказал «360», кому выгодны такие фейки.

Далее — его прямая речь.

Лучшая защита — это запугивание

Евросоюз адресовывал такие заявления еще до специальной военной операции 2022 года. Русофобский концепт искусственно сформировали Соединенные Штаты Америки для запугивания европейских стран, граничащих с Россией.

Основная цель — чтобы государства ни в коем случае не сталкивались с экономическим взаимодействием с нами в рамках многополярного мироустройства.

Запад нацеленно оторвал Прибалтику, Украину, Грузию, Молдавию от естественного евразийского вектора в сторону усиления совместных коммерческих коопераций, чтобы страны обрели своего рода суверенитет.

Последние 30 лет Запад пичкал Прибалтику натовскими базами. Мифическая интеграция Украины в ЕС и НАТО тоже повлияла на ситуацию в отношении России. Исходя из их позиции, у коллективного Запада есть несколько задач.

Первая — не допустить любых интеграционных процессов России с ведущими соседними странами бывшего Советского Союза. Вторая — не дать России укрепить позиции мощного экономического сотрудничества с ЕС, чтобы европейский блок не вышел из-под контроля НАТО и не заявил о своей самостоятельности.

И наконец, это запугивание мифической российской агрессией близлежащих государств, таких как Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Украина и Молдавия. Якобы русские пойдут дальше, захватят всю Европу и дойдут до Парижа.

Фото: IMAGO / Marek Antoni Iwanczuk / Global Look Press

Подчеркну, такая риторика была еще до СВО. Сейчас же, во время военной операции, подобные заявления бьют по мозгам простых европейцев, отвлекая их от реальных проблем, которые есть внутри европейских экономик.

С одной стороны, руководству нужно оправдываться перед народом за нелепые траты в сторону Киева, а с другой — пытаться остановить волну протестов и держать население в страхе, придумывая различного рода информационные провокации.

Тем не менее усталость ЕС уже началась, и это вполне заметно. Президент Франции Эммануэль Макрон, конечно, попытался сказать, мол, усталости никакой нет, и мы (Евросоюз. — прим. ред.) будем дальше накачивать Киев оружием и деньгами. После этого ожидаемо получил гневные комментарии и отзывы от ведущей общественности Парижа, от своих соратников.

Евросоюз как можно сильнее хочет ослабить Россию, при этом не влезая в конфликт. Опыт Первой и Второй мировых войн показал, что русских не сломить ни на поле боя, и тем более ни с помощью санкций. Поэтому европейцы придумывают эти мифы.

Старо как мир

Такая тактика мягкой силы, война не своими руками за чужой счет и европейские интересы в пользу Запада привели к мощному расширению блока НАТО на Восток. В современных условиях рисков и угроз Россия понимает, что эти рубежи приходится отодвигать, проводив спецоперацию. К сожалению, украинский народ стал жертвой этих геополитических склонений в сторону Запада.

Поэтому, думаю, что все европейские заявления — это инструмент информационной коллективистской войны против России. Но верят ли в него сами европейцы?

Согласно недавним социальным опросам, большинство стран альянса не верят в эту фейковость о том, что русские с минуты на минуту к ним ворвутся. У европейцев стало больше проблем и меньше доверия к своим властям. Отсюда — протесты в Германии, Франции и других странах.

Информационные фейки распространяли еще во время Крымской войны 1853–1856 годов, а потом и в Русско-турецкую войну (1877–1878 годы). Это все продолжается с XIX века, представляете?

И действующее руководство ЕС с помощью такой агитации до сих пор пытается влиять на нашу критическую действительность.