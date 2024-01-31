Спорт 31 января 2024, 17:24 Без России любые крупные турниры будут ущербны — Путин Путин: без участия России любые турниры будут ущербными РИА «Новости»

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Спорт великих достижений очень коммерциализирован, заявил президент Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами в Гостином Дворе. По мнению главы государства, любые ограничения в этой сфере тождественны ограничениям прав человека, сообщило РИА «Новости».

«В WADA у чиновников скоро кончается срок работы, и они сейчас делают все, чтобы оправдать доверие тех, кто их поддерживает», — заметил президент.

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Путин подчеркнул, что Россия будет всячески поддерживать спорт и развивать свои площадки. Также глава государства выразил уверенность, что без российских атлетов любые турниры будут неполноценными.

«Без России крупные соревнования становятся ущербными», — указал Путин.

Несколько днями ранее CAS принял решение о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. После этого Международный союз конькобежцев (ISU) присудил российским спортсменам третье место по итогам командного турнира на ОИ-2022 в Пекине, отобрав выигранное золото.