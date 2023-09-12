Путешествия 12 сентября 2023, 21:04 Трудности европейского туризма. Россиян угрожают обобрать до нитки Эксперт по туризму Мкртчян: россияне могут спокойно путешествовать по странам ЕС Freepik

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Страны Евросоюза все чаще показывают сомнительное гостеприимство. Россиянам запретили ездить на своих автомобилях, кое-где отбирают и личные вещи. Однако путешествия по миру для граждан России все еще возможны. Главное — пользоваться общественным транспортом, а из парфюма вести с собой разве что «Красную Москву».

Европа обирает россиян на границе

Еврокомиссия запретила россиянам путешествовать в страны ЕС на автомобилях, зарегистрированных в России. Под запрет подпали как легковые машины, так и минивэны. Неважно — частные они или коммерческие, и какой марки. Яхты тоже вне закона.

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Помимо этого, на границах европейских стран у россиян могут отобрать их личные вещи, которые сочтут предметами роскоши. В их число легко могут попасть смартфоны, ноутбуки, драгоценности и косметика.

Позже, правда, чиновники опомнились: представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри на брифинге в Брюсселе разрешил не изымать личные вещи россиян. Однако дорогих предметов обихода это послабление не касается.

Финны не поддались истерике

Власти Германии уже заявили, что не собираются снижать планку: у въезжающих в страну россиян по-прежнему могут конфисковать любые товары, которые подпадают под эмбарго. Это более 160 разных позиций, в том числе фотоаппараты, косметика, товары для душа, зубные пасты, мыло, женские костюмы, платья, юбки, обувь.

Единственное исключение будет для европейских дипломатических работников в РФ, граждан ЕС и членов их семей. Они смогут приобретать в России товары из санкционного списка для личного пользования. А вот въезд на автомобиле с российскими номерами в ФРГ станут расценивать как запрещенный импорт.

Немцев традиционно поддержали прибалты. Зато финны не стали участвовать в евроистерии. Благо, указы Еврокомиссии носят только рекомендательный характер. МИД Финляндии официально заявил, что не собирается запрещать въезд в страну машин с российской регистрацией. Никаких конфискаций никто проводить не будет.

Путешествовать лучше без машины

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в разговоре с «360» отметил, что не так страшен черт, как его малюют. Если физическое лицо ввозит в страну Евросоюза свой личный смартфон или планшет, одежду или парфюм, никаких проблем с этим не будет.

Действительно, есть около десятка случаев, когда изымали автомобили россиян. Это случалось пока только в одной стране Евросоюза — на границе Германии. Ни в Италии, ни во Франции, ни в Португалии, ни в Испании, ни в Греции пока нет ни одного подобного случая. Алексан Мкртчян вице-президент АТР

При этом эксперт отметил: нет гарантий, что эти страны не решат последовать примеру ФРГ. Поэтому тем, кто хочет поехать на своем автомобиле в Европу, лучше взять паузу и подождать развития событий. А если хочется путешествовать, то пока это делать лучше без личного транспорта.

Если все-таки машину конфисковали, нужно обращаться к властям той страны, где это произошло. История знает случаи, когда россиянам удавалось выигрывать подобные суды. Та же финская таможня, которая незаконно забирала валюту у россиян, потом все вернула с извинениями.

РИА «Новости»

«У нас осталось не так много открытых границ с Евросоюзом. Подавляющее большинство россиян попадают в Европу на самолете через третьи страны — Турцию, АОЭ, Армению, Грузию, Сербию, но не напрямую. И довольно мало людей едут на автомобилях — для этого осталась только граница с финнами», — сказал эксперт.

Он напомнил, что прибалтийские страны — Латвия, Литва и Эстония — уже довольно давно не пропускают россиян. Та же история с Польшей. Поэтому проблема новых санкций ЕС не такая уж страшная, как может показаться.