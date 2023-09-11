Эксклюзив 11 сентября 2023, 14:34 В Европу пустят только на коленях Публицист Миронова: цель европейских запретов — чтобы россияне молили о пощаде Unsplash

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Еврокомиссия подтвердила, что согласно правилам российским туристам нельзя ввозить в ЕС смартфоны, ноутбуки, украшения, косметику и чемоданы. Также запрещен въезд на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, — местные власти вправе расценивать это как запрещенный импорт, хотя личные вещи могут не изымать. По мнению публициста Анастасии Мироновой, теперь точно: кто едет в Европу, у того либо нет чувства достоинства, либо есть иностранный паспорт.

Далее — ее прямая речь.

Новый этап унижения: теперь при въезде в Евросоюз у россиян могут отобрать автомобиль, личные вещи, телефон, ноутбук, шампунь, косметику и даже нательное белье. Причем машину, которая зарегистрирована в нашей стране, на границе могут вообще конфисковать в пользу западных стран.

Такое уже было летом в Германии, даже случаи конфискации авто происходили. Однако тогда наши люди списывали их на недоработки. Дескать, немцы перестарались, это эксцессы, в основном же всех добравшихся до границы ждет радушный прием. Но никакой ошибки не было, и теперь Еврокомиссия официально разъяснила, как действуют санкции.

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Именно так. Личные вещи, техника, машины попадают под специальный таможенный код и могут быть либо запрещены к ввозу, либо конфискованы. Отныне любой россиянин, отправляясь в Евросоюз, должен быть готов раздеться и разуться на границе, оставить европейцам вещи, телефон, компьютер. Так ли много в нашей стране найдется желающих ехать в Европу?

Если и объявятся такие, то мы отныне будем точно знать: у тех, кто все же отправится в Евросоюз, либо нет чувства собственного достоинства, либо есть иностранный паспорт.

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Полцарства за пляжи Болгарии!

И раньше поездки в Европу вызывали вопросы. Мне лично было интересно, как же сильно нужно захотеть попасть в Париж или покормить римских голубей, чтобы сначала преодолеть транспортные преграды, выложить сотню тысяч за перелет, потратить уйму времени, чтобы вывести деньги на мутные заграничные счета. И это еще без получения визы!

Кто ездил в ЕС в предыдущие полтора года, когда уже вовсю работали эти ограничения? Я была в Европе много раз, может, побывала бы еще, но платить за поездку такой суетой и такими деньгами не готова. Поэтому как у меня еще до пандемии закончился шенген, так я его и не продляла.

Это же чудовищно! Даже если отбросить проблемы с досмотрами, то поездки за огромную цену и тогда, до 2022 года, казались ненормальными. А уж когда началась вся эта охота на плохих русских…

Вспомните этапы унижения. В феврале–марте 2022 года подорожали билеты, начались трюки с запретом банковских карт. Люди переплачивали в 10 раз за авиабилеты и летели с двумя-тремя пересадками. Полтора суток лететь в Мадрид!

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Но таких унижений стало мало: европейцы начали блокировать карты, ограничивать открытие в Европе россиянами счетов, даже были попытки арестовать смешные депозиты наших граждан, открытые уже после СВО просто для совершения путешествий.

Подготовка к посещению того же Мадрида превратилась в гонку с препятствиями, во время которой человек на любом этапе мог потерять свои деньги, пропустить вылет, быть развернутым на границе. И все равно собирались.

Хочется думать, что-то были туристы, которые никогда не видели Европы и желали воспользоваться последней возможностью. Потому что если ты там не раз бывал, то вообще непонятно, где твое достоинство, почему ты готов тратить столько времени и денег ради двухнедельной даже поездки.

Случаи блокировки счетов были даже в Болгарии. Как надо было хотеть в Болгарию, чтобы согласиться на такие испытания?

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Увидеть Париж и сесть

Помните, что было дальше? Пошли сообщения о том, что при въезде в ряд стран, например в Латвию, от россиян требовалось подписать осуждение Путина и чуть ли не декларацию о поддержке Украины. А туристы, ехавшие в Германию, Францию, Швецию, время от времени сообщали, что там их допрашивали устно о принадлежности Крыма, осуждении армии России.

Помимо того, что это унизительно, в таких расспросах и подписях был и реальный уголовный риск: по идее, на любого, кто в Латвии подписал бумажку о признании Крыма украинским, можно в России заводить дело за поддержание сепаратизма. То же — с теми, кто устно распинался в любви к Украине ради въезда во Францию или Швецию. Это же уголовно наказуемо!

Я думала, что ехали в Евросоюз на таких условиях и соглашались давать такие заверения те, кто не планировал возвращаться в Россию — они бежали, им было лишь бы выехать, о последствиях они не думали. Однако оказалось, что были и туристы, которые потом в соцсетях спрашивали, что им могут сделать в России за то, что они «на отвали» подписали в Латвии бумажку о признании Крыма украинским.

Помню в соцсетях рассказ одного мужчины, который поехал в Латвию, потому что познакомился на «Мамбе» с девушкой оттуда. «Да я же несерьезно, только чтобы въехать, а так я за Крым».

Да? По идее, дело можно было заводить на всех, кто пересекал латвийскую границу в дни, когда латыши с каждого требовали такие объяснения. Если впустили, значит, подписал. А если будете плохо себя вести, Латвия сама направит в ФСБ подписанные вами бумажки. Чтобы знали.

Паспорта хороших русских, кстати, из той же оперы. Получатель такого паспорта подписывался под уголовно наказуемым деянием — отрицанием целостности государства Российская Федерация. Видимо, много желающих окончательно рвать с родиной ради Парижа не нашлось, идея забуксовала.

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Была ваша квартирка, стала чужая

Помню и другие унижения ради въезда. Многие же накупили в Европе недвижимости. И вдруг начались проблемы. Оказалось, квартира или домик больше не дают право на полугодовое пребывание в Шенгенской зоне. Так, Финляндия, Эстония стали отказывать владельцам недвижимости и действующих виз во въезде даже под предлогом управления недвижимостью.

Конкретно эти две страны придумали, что отныне въехать владельцам квартир, домиков и ферм можно только в случае, если присутствие владельца обязательно для проведения ремонтных или аварийных работ на объекте недвижимости или при его продаже, и то лишь при условии, владелец докажет: сделку нельзя совершить по доверенности, через нотариусу.

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В итоге множество собственников европейской недвижимости не могут не только въехать в ЕС, но и оплатить счета, ведь их карты не работают, чтобы заплатить за квартиру в Эстонии, нужно найти эстонца, который все оплатит, а потом будет готов разделить с россиянином тяготы по хитроумному переводу в Эстонию денег.

Если ты простой турист, который сдуру купил в 2000-е дешевую квартиру, чтобы легко получать визы и летать через Прибалтику лоукостерами, то у тебя нет никаких знакомых в Эстонии и нет никаких юристов, которые за тебя все обделают. Неуплата долгов за ЖКУ и налогов влечет принудительное отчуждение недвижимости и в Эстонии, и в Финляндии.

Чтобы не потерять дома и квартиры, приходится или продавать их за копейки или искать кого-то, кто бы согласился за ними последить. Как правило, с бесплатным проживанием.

Я читала уже о двух случаях среди моих знакомых, когда люди бесплатно пускали в свои дома в Финляндии финнов, лишь бы те оплачивали счета и налоги, при этом деньги на оплату российские владельцы сами переводят арендаторам через многочисленные посреднические системы.

Сразу надо было плюнуть

Теперь те, кто все же изловчится добыть себе бумажку о том, что их присутствие в квартире обязательно, придется рисковать пересечь границу голышом: все могут отобрать, а машину так и вовсе отправить на конфискацию. Много ли будет желающих так скататься в Европу?

О чем вообще европейцы думали, когда вводили эти ограничения? Я догадываюсь: они считали, что россияне убоятся остаться без поездок, выйдут на улицы и срочно потребуют от Кремля сдать позиции по всем фронтам, заключить мир, обязать выплачивать Украине контрибуции.

С этой же ровно целью вводили запрет на ведение в России бизнеса, продажу люксовых товаров. Известные бренды, исполняя волю своих государств, уходили из России, потому что их правительства считали, что мы перешагнем через свои национальные интересы, выйдем на улицы и потребуем сдаться ради сохранения в России «Макдоналдса» и дорогого парфюма.

В первые недели СВО шквалом шли из-за границы именно такие запреты. Спортсменам запретили выступать под своим флагам. Кошек запретили выставлять на международных выставках. Тургеневский дуб из усадьбы матери писателя отстранили от конкурса «Европейское дерево года».

Расчет был простой: никуда не пускать, пока россияне не приползут на брюхе, не взмолятся о пощаде, не попросят оставить им великодушно заморские гамбургеры, туалетную воду и возможность кормить римских голубей.

Ошиблись. В считаные недели в феврале–марте 2022 года общественное мнение в России развернулось в сторону собственной страны, ее поддержали даже многие либералы — просто из чувства собственного достоинства, потому как столько нелепых запретов вывалили тогда на нас, столько требовали сказать, осудить, так низко себя требовали вести ради въезда на Запад, что люди оскорбились и от поддержки Украины развернулись к России.

Переплачивать в десять раз, лететь несколько суток, подписывать бесчестные и даже опасные заявления, исхитряться, возиться с переводом денег, поиском обходных счетов, подделкой документов для доказательства своей незаменимости в собственной квартире…

Одни люди тогда пошли на это, они унижались, искали фиктивные бумажки, переплачивали. А другие плюнули.

Сейчас те и другие оказались в равных условиях, когда, чтобы поехать в Европу, нужно расписаться в полном отсутствии у тебя личного достоинства… Кому ж нужна такая Европа?