Мир 11 сентября 2023, 17:05 Россиянам оставят их одежду при пересечении границы с ЕС ЕК разрешила не конфисковывать у въезжающих в ЕС россиян личные вещи РИА «Новости»

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Странам Евросоюза разрешили не изымать личные вещи граждан России, которые въезжают на территорию ЕС. Уточнения по санкциям озвучил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри.

Конфисковывать не будут даже те предметы, которые указали в запрете на импорт в страны Евросоюза из-за действующих ограничений.

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«Когда таможенные или другие заинтересованные органы реализуют санкционные меры, необходимо все принимать во внимание», — отметил Ферри.

Представитель ЕК подчеркнул, что при пересечении границы с личными вещами и одеждой, включенными в список запрещенных, речь об обходе санкций не идет.

«Следует это принимать во внимание», — сказал он.

Дорогих вещей послабление не коснется, пояснил Ферри. В последних пояснениях ЕК указывала, что въезжать в ЕС на зарегистрированном в России транспорте запрещено.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение ЕС по подобным ограничениям для россиян безумием.