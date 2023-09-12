Мир 12 сентября 2023, 14:34 Автомобилям с российскими номерами не запрещали въезжать в Финляндию МИД Финляндии: машинам с российскими номерами можно въезжать в страну РИА «Новости»

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Въезд машин с российской регистрацией по-прежнему разрешен на финскую территорию. Автомобили не будут конфисковывать. Об этом со ссылкой на заявление МИД Финляндии сообщил местный телерадиоканал Yle.

«Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно», — сказала глава ответственного за соблюдение санкционного режима отдела МИД Финляндии Пиа Сариваара.

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Она добавила, что заголовки в СМИ о якобы конфискации машин россиян не соответствуют действительности. Ранее в Еврокомиссии заявили, что гражданам РФ запретят въезжать на территорию ЕС на авто с российскими номерами. Также им не разрешат ввозить личные вещи, например средства гигиены или смартфоны.

В связи с этим посольство России в Хельсинки посоветовало гражданам РФ пока отказаться от поездок в Финляндию. Речь идет о случаях, когда люди захотят воспользоваться для этого личным транспортом с российскими номерами.