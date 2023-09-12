Мир 12 сентября 2023, 17:34 Германия не станет делать исключения из санкций для въезжающих в страну россиян РБК: в Германии не будут делать исключения из санкций для въезжающих россиян Unsplash

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Германия не собирается делать исключения из европейских санкций для россиян, въезжающих в страну. У них могут конфисковать любые товары, которые подпадают под эмбарго, сообщил РБК со ссылкой на данные немецкой таможни, предоставленные в ответ на запрос гражданина РФ, планировавшего поездку в ФРГ.

Запрос был сделан по просьбе издания. Ответ от таможни датирован 12 сентября.

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Несколькими днями ранее Еврокомиссия разъяснила правила применения санкций, по которым въезд в страны ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, будут расценивать в качестве запрещенного импорта.

Помимо этого, к запрещенным товарам отнесли более 160 разных позиций. Среди них — смартфоны, фотоаппараты, косметика, товары для душа, зубные пасты, мыло, женские костюмы, платья, юбки, обувь.

С арестом автомобилей в Германии уже столкнулись несколько россиян. Об этом стало известно в июле. Таможенники при аресте сослались на регламент ЕС № 833/2014, напомнило издание.

Из новых разъяснений таможни следует, что запрету на импорт подлежат все товары, которые указаны в приложении XXI к этому регламенту.

«Никакого общего исключения, связанного с личным использованием их въезжающими лицами из России, не предусмотрено», — подчеркнули в таможне.

Одно исключение из эмбарго все-таки есть. Речь о разрешении для граждан Евросоюза и членов их семей приобретать в России товары из санкционного списка для личного пользования. Также это право есть у европейских дипломатических работников в РФ.

«Проверки на таможенных пунктах, направленные на соблюдение эмбарго, проводятся с риск-ориентированным подходом», — указали в ведомстве.

Это означает возможное изъятие только в выборочных случаях.

Рекомендациям ЕС об аресте автомобилей с российскими номерами ранее отказалась следовать Финляндия.