08 июня 2023, 09:53
Антитеррористические учения временно закрыли движение по Крымскому мосту
Движение по Крымскому мосту приостановили на полчаса из-за учений
На Крымском мосту возобновили движение, приостановленное из-за антитеррористических учений. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ФКУ «Упрдор „Тамань“».
«Движение транспорта на Крымском мосту восстановлено», — проинформировали в пресс-службе.
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Подробностей мероприятий, которые проводили на мосту в течение получаса, в организации не привели.
О закрытии моста из-за проведения учений утром 8 июня сообщал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
«Движение будет восстановлено в ближайшее время. Сразу после их окончания», — указал он.
Крымский мост соединяет Керченский полуостров с Таманским полуостровом. Это самая большая переправа в России и Европе.
Крымский мост
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