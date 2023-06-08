Общество 08 июня 2023, 09:53 Антитеррористические учения временно закрыли движение по Крымскому мосту Движение по Крымскому мосту приостановили на полчаса из-за учений РИА «Новости»

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На Крымском мосту возобновили движение, приостановленное из-за антитеррористических учений. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ФКУ «Упрдор „Тамань“».

«Движение транспорта на Крымском мосту восстановлено», — проинформировали в пресс-службе.

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Подробностей мероприятий, которые проводили на мосту в течение получаса, в организации не привели.

О закрытии моста из-за проведения учений утром 8 июня сообщал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«Движение будет восстановлено в ближайшее время. Сразу после их окончания», — указал он.

Крымский мост соединяет Керченский полуостров с Таманским полуостровом. Это самая большая переправа в России и Европе.