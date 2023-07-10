Транспорт 10 июля 2023, 10:26 Более 1000 машин скопилось перед Крымским мостом со стороны Кубани Инфоцентр по дорогам: 1129 машин встали в пробке перед Крымским мостом со стороны Тамани Unsplash

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Более 1000 автомобилей стояло в очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края 10 июля по состоянию на 09:00. Об этом написали в оперативном Telegram-канале информационного центра по автодорогам о ситуации на подъездах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

«В очереди со стороны Тамани находится 1229 транспортных средств», — указали в инфоцентре.

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Водителей предупредили, что время ожидания в пробке со стороны Кубани превышает пять часов. Со стороны Керчи затруднений не наблюдается, добавили в информационном центре.

Серьезные заторы перед Крымским мостом начали образовываться 1 июля. Длина пробки со стороны Краснодарского края достигала 13 километров.

Причинами скопления автомобилей стали высокий курортный сезон и досмотры, которые производят при въезде на Крымский мост после теракта 8 октября 2022 года. Глава Минтранса РФ Виталий Савельев отмечал, что заторы достигнут пика 16-17 июля. Президент России Владимир Путин поручил активнее использовать паромные переправы для устранения пробок.