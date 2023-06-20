Путешествия 20 июня 2023, 00:28 🌊Вода с Каховской ГЭС занесла инфекцию в Черное море. Отдыхать в Крыму теперь опасно? Геолог Завацки: угрозы заражений от воды с Каховской ГЭС для южного берега Крыма нет РИА «Новости»

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После разрушения части плотины Каховской гидроэлектростанции потоки воды сначала ушли в Днепр, а после попали в Черное море. Это вызвало волну сообщений об инфекционной угрозе для туристического сезона. Но для россиян опасности никакой нет. На южные границы Крыма эти потоки воды не дойдут, а вот Украине, Румынии и Болгарии стоит готовиться к неприятностям.

Панические настроения

Первыми тревогу об опасности воды после частичного разрушения Каховской ГЭС забили украинские специалисты. Николаевский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава страны заявил, что в подтопленных населенных пунктах обнаружили холеровидный вибрион. Это признак наличия возбудителя в воде опасного заболевания. Также в реке Ингул и Днепро-Бугском лимане нашли повышенную концентрацию кишечной палочки.

Власти Одесской области сообщили, что в ходе лабораторных исследований воды из Черного моря там нашли возбудители сальмонеллеза, ротавирусы, а также гельминтов. В этой связи правительство закрыло все пляжи и потребовало от населения отказаться от употребления в пищу рыбы и морепродуктов, так как найденные в воде биологические патогены несут большую угрозу жизни и здоровью населения.

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Немного успокоил панику Минздрав Украины, который объявил, что в пострадавших от затопления территориях возбудителя холеры не нашли. За ситуацией продолжают наблюдать 38 точек мониторинга на реках и в Черном море.

В ведомстве добавили, что поддержали запрет на купания и использования воды для обработки пищевых продуктов из-за превышения в воде микробиологических показаний. Там добавили, что пойманную в загрязненных водоемах рыбу есть категорически запрещено.

Также на всякий случай украинский Минздрав подготовил три больницы, которые станут изоляторами при вспышке инфекционных заболеваний.

Стабильная обстановка

Случаев холеры или других опасных инфекций в Херсонской области после потопа, вызванного частичным разрушением плотины Каховской ГЭС не выявили Об этом заявил заведующий отделением эпидемиологического анализа и дезинфектологии Генического межрайонного отдела Херсонского областного центра гигиены и эпидемиологии Александр Маклаков. Он подчеркнул, что общая эпидемическая ситуация в регионе стабильная, но за ситуацией пока наблюдают.

РИА «Новости»

«Случаев холеры и других опасных инфекционных заболеваний в Херсонской области не зафиксировали», — заявил Маклаков.

Он добавил, что уровень заболеваемости желудочно-кишечными инфекциями в регионе низкий.

Отклонений от нормы не обнаружили в пробах воды из Черного моря у западного побережья Крыма. Глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская подчеркнула, что воду на анализ брали в Раздольненском районе и Евпатории.

Границы воды

Каховское водохранилище могло повлиять только на северную часть Крыма, так как южная половина полуострова находится на достаточно большом расстоянии. Поэтому все попавшие в Черное море потоки загрязненной воды перешли на север и ушли дальше к побережьям Румынии и Болгарии. Об этом в беседе с «360» заявил геолог и кандидат технических наук Станислав Завацки.

«Поток пойдет по северной части Черного моря, где станет растягиваться пока не растворится в Дунае на территории Румынии и Болгарии, а часть исчезнет от простого смешения с водой Черного моря», — заявил он.

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По словам эксперта вся часть акватории Черного моря до Дуная окажется загрязненной и непригодной для туризма. Поэтому запреты на купание в Одесской и Николаевской областях вполне оправданы.

«Что касается южного побережья Крыма, то он как раз омывается водой с восточной и южных частей Черного моря. Поэтому можно не бояться и спокойно отдыхать», — подчеркнул Завацки.

Он добавил, что пришедшая вода не сильно повлияет на экологию северного побережья Черного моря, так как объемы воды ила и взвесей не настолько большие, чтобы сильно замутить акваторию.