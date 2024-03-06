Эксклюзив 06 марта 2024, 14:30 «Очень трудно». Россияне столкнулись с проблемой при оплате отдыха в Турции Глава туркомпании Арутюнов: отели Турции испытали проблемы с оплатой из России hwo/imageBROKER.com/globallookpress

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Антироссийские санкции отразились на отрасли туризма. В разгар раннего бронирования отели в Турции столкнулись с задержкой оплаты из России. Генеральный директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов заявил «360», что из-за этого российским клиентам могут предпочесть отдыхающих из других стран.

Переводы в евро

«Да, действительно такая проблема есть во многих странах. Даже со странами БРИКС — в Китай тоже не всегда и не отовсюду деньги приходят. <…> Хотелось бы в рамках дружественных стран получить решение проблемы. Может быть, через использование национальных валют», — сказал он.

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При работе с проверенными отелями, объяснил Дмитрий Арутюнов, россиянам советовали брать депозиты и в случае проблем с переводами списывать деньги с них. Одним из решений он назвал переход на национальные валюты.

В Турции одна из основных причин этих проблем в том, что отели квотируют свои цены для российского рынка в евро. Евросоюз ввел еще более жесткие санкции против России, нежели США. Поэтому платежи из России идут очень трудно. Дмитрий Арутюнов

Специалист заявил, что в Турции по-прежнему принимали платежи в валютах третьих стран. Как правило, в евро. Он заявил, что так делали даже отели, на 80% заполненные туристами из России.

Раннее бронирование

Дмитрий Арутюнов напомнил, что именно сейчас производят ранее бронирование. Турецкие отели при условии предоплаты дадут скидку до 50% от стоимости проживания. Вероятнее всего, по такой схеме предложат невозвратные тарифы либо с жесткими условиями по срокам.

«Отелю нужна оплата. То есть если вы просто пообещаете, что возьмете этот номер на август, вам эту скидку никто не даст. Поэтому для многих туроператоров принципиально важно именно отправить деньги заранее, чтобы закрепить за собой эту скидку», — объяснил он.

Задержка оплаты, по его словам, чревата отменой скидки и повышением цены. Кроме того, отель может предпочесть другого клиента, менее проблемного с точки зрения проведения платежей.

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«Если деньги не дойдут вовремя, отели вправе выставить клиенту стоимость без учета этой скидки за раннее бронирование. Либо в дальнейшем вообще отказывать при наличии бронирований с других рынков. В пик периода отдадут приоритет клиентам из той же Германии, потому что знают, что из этой страны деньги точно придут вовремя, и никаких проблем не будет», — объяснил он.

Миллиардные доходы

Санкции ударили по обеим странам. Дмитрий Арутюнов заявил, что российские туристы приносили Турции большой доход. По некоторым оценкам, в 2023 году на турецких курортах побывали около пяти миллионов россиян, каждый из которых только на пребывание потратил одну-две тысячи долларов.

«Это обоюдоострая проблема. В ее решении заинтересованы, прежде всего, турецкие власти, потому что они получатели этих денег. Это очень большие деньги, миллиарды долларов по разным оценкам российские туристы тратили на свое путешествие в Турцию», — сказал он.

Арутюнов уверен, что турецкое руководство найдет выход из сложившейся ситуации. Собеседник «360» допустил, что об этом не объявят публично, потому что из-за угрозы вторичных санкций подобные проблемы решали «в тишине банковских кулуаров».