Мир 21 февраля 2024, 06:54 Стало известно, какие банки Китая перестали принимать платежи из России «Известия»: три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из России Cfoto/Keystone Press Agency/globallookpress

Из-за угрозы вторичных санкций крупнейшие китайские банки Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и Bank of China перестали принимать платежи от российских финансовых организаций. Об этом сообщили «Известия».

Генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин сообщил, что с начала 2024 года банки прекратили принимать платежи из российских финорганизаций, попавших в санкционные списки коллективного Запада. Это крупнейшие китайские банки — Industrial and Commercial Bank of China занимал первое, China Construction Bank второе, а Bank of China четвертое место по объему активов в своей стране. Специалист связал их действия с 12-м пакетом антироссийских санкций Евросоюза.

Китайские банки опасаются вторичных санкций со стороны американского правительства. Алексей Порошин сообщил, что оборот Китая с США значительно превысил объемы торговли с Россией.

Банки ОАЭ вслед за Турцией и КНР стали отказывать россиянам в обслуживании. Участники рынка связали это с риском попасть под санкции.