Мир 03 марта 2024, 15:53 Турецкие бизнесмены решили подать в суд на американских чиновников за угрозы Aydınlık: бизнесмены в Турции хотят подать в суд на чиновников США из-за угроз РИА «Новости»

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Несколько бизнесменов из Турции собрались подать в суд на американских чиновников из-за угроз с их стороны о введении вторичных санкций. Об этом сообщило местное издание Aydınlık.

Авторы материала при этом не уточнили точное количество турецких предпринимателей, которые намереваются обратиться с исковыми заявлениями. Также не раскрыли журналисты и имена бизнесменов.

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Еще одна причина для обращения в суд, по информации Aydınlık, связана с передачей турецкими банками информации о проводимых с Россией операциях чиновникам из США. Доцент кафедры международного права Университета Хаджеттепе доктор Эрдем Илкер Мулту заявил в комментарии изданию, что в случившемся следует разобраться прокуратуре страны, а правительству нужно объявить этих чиновников персонами нон грата.

Ранее газета сообщала о том, что сотрудники посольства и консульств США, работающих в Турции, стали посещать местные компании и финансовые учреждения, угрожая включить их в санкционный список за бизнес с Россией.

О давлении на бизнес в Турции со стороны Штатов также заявлял в беседе с РИА «Новости» посол Алексей Ерхов. Дипломат осудил действия американских представителей, подчеркнув, что их поведение противоречит нормам и принципам межгосударственного общения.