Эксклюзив 27 февраля 2024, 12:49 «Все включено» — это дорого. Лишь несколько гостиниц России смогли конкурировать с Турцией Эксперт по туризму Аредов: спрос на туры «все включено» в России возрос Martin Moxter / Global Look Press

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Туроператоры сообщили о двукратном росте бронирований поездок в формате «все включено» в Анапу. Внутренний туризм действительно пережил подъем. Однако не все отели соответствовали высоким ожиданиям отдыхающих, заявил «360» эксперт в сфере развития туризма в России Арсений Аредов.

Поездки по России

«Внутренний туризм сейчас по понятным причинам развивается. Возникли некоторые вопросы с выездом, и заграничный туризм сократился очень сильно, в разы», — сказал он.

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По словам специалиста, прирост наметился еще в начале 2020 года из-за ограничений на выезд, связанных с пандемией, и продолжился на фоне геополитических событий. Аредов заметил, что туризм в России, что называется, на коне. В том числе речь идет и о пакетных предложениях.

Все включено

«Туры „все включено“ и такой формат туризма был в стране всегда. Никто не обращал на него особого внимания, потому что, если говорить о пляжном отдыхе, была та же самая Турция и другие регионы», — напомнил он.

Ситуация изменилась, в том числе экономическая. Аредов добавил, что поездки в Турцию сильно подорожали, поэтому россияне выбрали собственный All Inclusive.

Сейчас, когда Турция очень сильно подорожала, хоть и осталась доступной, когда прочие традиционные для туризма заграничные регионы тоже очень сильно подорожали, действительно отели и российские туроператоры стали делать все больше таких туров. Арсений Аредов эксперт по туризму

Вслед за спросом возросло предложение. Отели ввели трехразовое питание, включили в стоимость напитки и некоторые другие дополнительные услуги. Специалист назвал среди преимуществ такого отдыха цену и комфорт.

«Спрос растет, пользуется популярностью, потому что, во-первых, это не сильно дороже, чем просто поехать по другому пакету, во-вторых, удобно», — объяснил он.

Точки роста

Однако, по словам Аредова, туристам не стоит ждать того же уровня обслуживания. Он заявил, что только единицы смогли конкурировать с Турцией и Египтом.

«Конечно, это нельзя сравнить с тем, что когда-то было и сейчас есть в Турции. <…> Есть точки роста. Не во всех гостиницах „все включено“ хорошо выглядит. Знаю, что несколько гостиниц есть, где эти туры на достойном уровне и соответствующая цена, которая может конкурировать с теми ж самыми Турцией и Египтом», — заметил специалист.

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В других местах размещения, по его словам, поняли формат «все включено» по-своему. Отели ограничились трехразовым питанием.

«В остальных гостиницах иногда под „все включено“ скрывается трехразовое питание, пансион. Все-таки мы привыкли, что это круглосуточно доступная еда, бары, неограниченные алкогольные напитки», — объяснил он.

Аредов обратил внимание, что причина в деньгах. Неограниченные питание и напитки обойдутся в большую сумму, и не каждая гостиница готова так работать.