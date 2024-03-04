Путешествия 04 марта 2024, 05:09 Россиян предупредили о подорожании отдыха в Турции АТОР: стоимость туров в Турцию для россиян может вырасти из-за санкций РИА «Новости»

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Стоимость туров в Турцию для россиян может увеличиться на фоне усилий Запада по блокировке расчетов между странами. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.

«Ситуация вряд ли приведет к серьезным проблемам с туристическим летним сезоном в Турции. Это приведет к некоему увеличению себестоимости тура либо удлинению цепочки оплат», — предположил он.

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Мурадян добавил, что Минэкономразвития России готово вмешаться в ситуацию, если она ухудшится. По его словам, сейчас оплаты проходят через прокси-страны, где плательщиком выступает другое государство и юридически платеж исходит уже не от россиян. Но Запад отслеживает даже такие платежи и даже вносит юридические лица в свои санкционные списки.

Мурадян добавил, что трудности с оплатой испытывают также иностранные туристы, приезжающие в Россию. Не имеет значения, самостоятельно они бронируют свои путешествия или через туроператоров. Здесь нужна политическая воля, чтобы решить эту проблему, резюмировал вице-президент АТОР.

Опрос «Авито Работа», проведенный в феврале, показал, что за последние три года почти половина россиян хотя бы раз работала в отпуске. Только 33% респондентов ответили, что никогда не звонили и не писали коллегам на отдыхе.