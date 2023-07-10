Происшествия 10 июля 2023, 00:00 Сирены включили в Сочи из-за опасных отметок воды в реке Хорота Вода в реке Хорота в Сочи достигла опасных отметок, включены сирены Pxhere

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Датчики «Опасное явление» сработали на реке Хорота в Сочи во время ливней, включены сирены. В пресс-службе администрации курорта в Telegram-канале добавили, что сейчас вода в реке пошла на спад.

«На реке Хорота сработали датчики „Опасное явление“, включены сиренно-речевые установки для оповещения людей. Сейчас уровень воды в реке пошел на спад, однако жителям и гостям необходимо оставаться дома или в безопасном месте, принять все необходимые меры предосторожности», —заявили представители мэрии.

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Работает оперативный штат, им руководит мэр города Алексей Копайгородский, подготовлена необходимая техника.

Спасатели муниципальной службы спасения и Кубань-СПАС находятся в Адлерском районе. Они мониторят ситуацию и в случае необходимости окажут помощь людям.

Залповый ливень в Сочи может продолжиться, предупредили в администрации города. Штормовое предупреждение действует до 10 июля.

Мощный ливень обрушился на Краснодарский край. Поток воды унес порядка 10 автомобилей в сочинском районе Хоста. Вода поднялась до первых этажей некоторых домов. Пресс-служба городской администрации уточнила, что в результате ЧП никто из местных жителей не пострадал.