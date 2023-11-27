Эксклюзив 27 ноября 2023, 00:15 Природный апокалипсис в Крыму. «Шторм века» посрывал крыши и затопил дороги Садаклиев: шторм в Крыму сорвал около 10 крыш домов и вырвал 40 деревьев

Читать 360tv в

Мощнейший шторм разбушевался в Крыму. Сильный ветер уже посрывал крыши со зданий и не дал многим самолетам приземлиться в аэропорту. Причем пик непогоды еще только ожидается. В Евпатории начали эвакуировать жильцов подтопленных домов. В Севастополе упавшие деревья заблокировали улицы и повредили машины. В Керчи поселки отрезало от внешнего мира из-за ушедших под воду трасс. Местные власти пытаются активно устраняют последствия непогоды, но пока это удается не везде. «360» собрал все, что известно о шторме к этому часу.

Перебои со светом и водой

Штормовое предупреждение объявили в Крыму днем в воскресенье, 26 ноября. В оперштабе сообщили, что после 18:00 полуостров накроют ливни, переходящие в мокрый снег. Ранее синоптики обещали в этом регионе «шторм века».

Реклама

К вечеру непогода разыгралась не на шутку. Около 40 тысяч крымчан остались без света из-за мощного штормового урагана. Советник главы республики Олег Крючков сообщил, что восстановительные работы начнутся сразу после уменьшения силы ветра.

Пресс-служба МЧС

По данным властей Красногвардейского района Крыма, перебои со светом возникли в селах Котельниково, Полтавка, Краснознаменка, Петровка, Восход, Мускатное, Пятихатка, Новопокровка, Клепинино и Заречное. Для восстановления электроснабжения здесь задействовали четыре бригады.

Многие жители Крыма стали снимать последствия шторма на фото и видео. Кадрами они начали делиться в соцсетях.

Без воды остались жители сел Петровка, Краснознаменка, Курганное, Клепинино, Восход, Кремневка и пгт Красногвардейское. На данный момент в районе без электричества находятся 30 населенных пунктов, и семь без водоснабжения.

«В населенных пунктах, где будет отсутствовать водоснабжение будет организуют подвоз воды, о времени доставки сообщим дополнительно», — сообщил глава администрации Василий Грабован.

Более 30 аварийных отключений зафиксировали сотрудники «Севастопольэнерго». Без электроснабжения в Севастополе остались более 400 человек и 70 домов. В городе Саки 70 квартир лишились газа. По информации местных властей, из-за непогоды перебили газопровод, на месте уже работают аварийные службы.

В ряде районов из-за сильного ветра нет возможности начать восстановительные работы на линиях элекропередачи. Аварийные бригады приступят к работам, как только позволит погода.

Эвакуация людей и спасение животных

В Евпатории из домов эвакуировали 150 человек, из них 100 разместили в гостиницах и пансионатах, уточнила глава администрации Евпатории Елена Демидова. Местные власти также успокоили население, что никто не пострадал.

Пресс-служба МЧС

В поселке Героевское, которое расположено под Керчью, шторм заблокировал 40 домов. Глава администрации Керчи Святослав Брусаков отметил, что сейчас на месте работают сотрудники МЧС. В городе повалило много деревьев, но перебоев с подачей света, газа и воды нет.

Как рассказала «360» жительница Ялты Екатерина, сегодня сотрудники детского морского центра, несмотря на непогоду, переносили и крепили лодки, чтобы их не унесло. Волны уже достигли четырех метров.

Другая собеседница из Севастополя рассказала, что местные волонтеры спасли собаку Каштанку, которая обитает рядом с памятником затопленным кораблям и является местной достопримечательностью.

«В центре Севастополя, где расположена больница, съехала стена, ее всю просто смыло. Сильный ветер, задувает. Машины давит», — добавила женщина.

Остановка движения и объявление выходного

Крымские власти полностью закрыли дорогу Саки — Евпатория. Объезд организовали через Владимировку. Позже советник главы республики Олег Крючков сообщил, что на трассе Симферополь — Ялта и в самом Симферополь приостановили движение троллейбусов. Минтранс Крыма начинает вывозить людей с трассы автобусами.

Глава региона Сергей Аксенов отметил, что в связи с ухудшением погодных условий в Крыму создали оперативный штаб.

В Крыму 27 ноября объявили выходным днем из-за ухудшения погодных условий. Аналогичное решение приняли и в Севастополе, объявив понедельник нерабочим днем для работников социальной сферы, детских садов и школ.

Когда закончится шторм Крыму

На северо-западе Крыма — на полуострове Тарханкут и в поселке городского типа Черноморское — порывы ветра уже достигли 40 метров в секунду. Республиканский Центр управления регионом спрогнозировал пик непогоды на период с 21:00 до полуночи.

По данным синоптиков, ухудшение погоды связано с прохождением средиземноморского циклона. Погодные условия немного улучшатся 28 ноября, скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду.