Происшествия 26 ноября 2023, 21:26 Около 40 тысяч жителей Крыма остались без света Крючков: из-за непогоды без света остались около 40 тысяч жителей Крыма РИА «Новости»

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В Крыму из-за обрушившейся на регион непогоды начались перебои с подачей электроэнергии. Оперштаб республики в своем Telegram-канале сообщил, что свет в том числе пропал в Джанкойском районе. Всего без него остались порядка 40 тысяч крымчан.

Советник главы Крыма Олег Крючков отметил в Telegram-канале, что дорогу Саки — Евпатория полностью закрыли. Из Евпатории эвакуировали 150 человек.

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«Без электроэнергии порядка 40 000 крымчан. Восстановительные работы начнутся сразу после уменьшения силы ветра», — отметил он.

Крючков уточнил, что это произойдет ориентировочно после полуночи.

В оперштабе Крыма сообщили, что в Джанкойском районе без света остались 28 сел. Работают шесть бригад ГУП «Крымэнерго». Две бригады уже приступили к уборке поваленных ветром деревьев.

В ЦУР Крыма отмечали, что к 21:00 шторм, который накрыл республику, выйдет на пик. На полуострове объявили штормовое предупреждение.

В Евпатории объявили эвакуацию жителей подтопленных домов, а недалеко от Керчи от города отрезало около 40 домов из-за размытых дорог.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил, что понедельник в городе будет нерабочим. Позже выходным 27 ноября сделали для всей республики, отмечал в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.