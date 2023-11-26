26 ноября 2023, 21:26
Около 40 тысяч жителей Крыма остались без света
Крючков: из-за непогоды без света остались около 40 тысяч жителей Крыма
В Крыму из-за обрушившейся на регион непогоды начались перебои с подачей электроэнергии. Оперштаб республики в своем Telegram-канале сообщил, что свет в том числе пропал в Джанкойском районе. Всего без него остались порядка 40 тысяч крымчан.
Советник главы Крыма Олег Крючков отметил в Telegram-канале, что дорогу Саки — Евпатория полностью закрыли. Из Евпатории эвакуировали 150 человек.
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«Без электроэнергии порядка 40 000 крымчан. Восстановительные работы начнутся сразу после уменьшения силы ветра», — отметил он.
Крючков уточнил, что это произойдет ориентировочно после полуночи.
В оперштабе Крыма сообщили, что в Джанкойском районе без света остались 28 сел. Работают шесть бригад ГУП «Крымэнерго». Две бригады уже приступили к уборке поваленных ветром деревьев.
В ЦУР Крыма отмечали, что к 21:00 шторм, который накрыл республику, выйдет на пик. На полуострове объявили штормовое предупреждение.
В Евпатории объявили эвакуацию жителей подтопленных домов, а недалеко от Керчи от города отрезало около 40 домов из-за размытых дорог.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил, что понедельник в городе будет нерабочим. Позже выходным 27 ноября сделали для всей республики, отмечал в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
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