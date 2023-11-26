Общество 26 ноября 2023, 19:45 Жителей поселка отрезало от Керчи из-за размытых дорог Власти Крыма: примерно 40 домов отрезало от Керчи из-за размытой морем дороги Скриншот видео Youtube

Читать 360tv в

В поселке Героевское около 40 домов отрезало от города из-за размытых дорог. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков, слова которого привели в Telegram-канале правительства Республики Крым.

Брусаков отметил, что сейчас на месте работают сотрудники МЧС: они занимаются укреплением, чтобы не допустить прорыва воды. Также в Керчи зафиксировали случаи поваленных деревьев, при этом «в городе есть свет, газ, тепло и вода», добавил Брусаков.

Реклама

Ранее администрация Евпатории начала эвакуацию жителей пяти затопленных домов на Симферопольской улице. По данным властей, 15 человек разместят в пансионатах и санаториях.

Глава региона Сергей Аксенов отметил, что в связи с ухудшением погодных условий в Крыму создали оперативный штаб. Все службы привели в состояние повышенной готовности, в республике объявили штормовое предупреждение.