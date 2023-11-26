Происшествия 26 ноября 2023, 19:57 Шторм в Крыму выйдет на пик в девять вечера 26 ноября ЦУР Крыма: пик шторма 26 ноября придется на период с 21:00 до полуночи РИА «Новости»

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Вечером 26 ноября Крым накрыло штормом. Пик непогоды придется на период с 21:00 до полуночи, сообщил республиканский Центр управления регионом.

«В Крыму объявлено штормовое предупреждение 26 ноября после 18:00 Крым накроет шторм. Пик придется на 21:00 — 00:00», — уточнили авторы сообщения в официальном Telegram ЦУР.

Там же опубликовали карточки-напоминания о том, куда следует обращаться при возникновении чрезвычайных ситуаций. В частности, есть информация с телефонами ЕДДС в 11 городах и 14 районах республики, предупреждение МЧС о том, как надо вести себя во время непогоды и рекомендация туристам воздержаться от походов в горы и лес.

На северо-западе Крыма — на полуострове Тарханкут и в поселке городского типа Черноморское — порывы ветра уже достигают 40 метров в секунду, отметило РИА «Новости».

В Севастополе, Евпатории и поселках на западном берегу скорость ветра составляет около 25-26 метров в секунду.