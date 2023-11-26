Общество 26 ноября 2023, 20:38 Власти Севастополя объявили 27 ноября нерабочим днем из-за непогоды Губернатор Развожаев: в Севастополе 27 ноября объявили нерабочим днем РИА «Новости»

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Понедельник, 27 ноября, в Севастополе объявили нерабочим днем для работников социальной сферы, детских садов и школ. В прежнем режиме будут работать больницы и оперативные службы, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Работодателям и вузам рекомендовали принять аналогичное решение в отношении своих студентов и работников. Для тех родителей, кому нужно будет выйти на работу, везде будут работать дежурные группы», — указал он.

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Губернатор предупредил о сбоях в работе общественного транспорта в Севастополе. Специалисты зафиксировали около 30 нарушений на линиях наружного освещения и сетях электроснабжения. Для устранения повреждений в городе задействовали 15 рабочих бригад, восемь единиц техники и 40 специалистов.

По словам губернатора, метеорологи прогнозируют, что шторм стихнет к середине ночи.

Ранее администрация Евпатории эвакуировала жителей пяти затопленных домов на Симферопольской улице. По данным властей, 15 человек разместили в пансионатах и санаториях.