Что происходит в районе Каховской ГЭС и водохранилища, чем опасен ее подрыв | 360°

Спецоперация 19 октября 2022, 15:58 Экологическая катастрофа и нарушение логистики. Чем опасна атака ВСУ на Каховскую ГЭС Политолог Жилов: подрыв Каховского водохранилища нужен ВСУ, чтобы уничтожить переправы РИА «Новости»

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Жителей нескольких муниципалитетов Херсонской области перемещают на левый берег Днепра из-за угрозы подрыва шлюзов Каховской гидроэлектростанции украинскими войсками. Последствия разрушения плотины могут быть катастрофическими — как для людей, так и для экосистемы региона.

Вечером 18 октября временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что из-за угрозы со стороны ВСУ для Каховской ГЭС принято решение об организованном перемещении людей, проживающих в Бериславском, Белозерском, Александровском и Снигиревском районах, на левый берег Днепра.

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«Там, где действуют военные, гражданским людям не место. Пусть армия России выполнит свою задачу», — сказал Сальдо.

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На сегодня регион уже покинули около 40% жителей. В порту Херсона работает временный пункт сбора, где желающие уехать дожидаются переправы. Их готовы принять пансионаты и отели на берегах Черного и Азовского моря.

Тем, кто не захочет оставаться на левобережье Днепра, предложили помощь с обустройством в других регионах России: вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал, что переселенцам выдадут жилищные сертификаты.

Командующий объединенной группировкой в зоне спецоперации Сергей Суровикин добавил, что российская армия обеспечит херсонцам безопасный выезд. Сальдо также подчеркнул, что сдавать город никто не собирается.

Въезд на правобережную часть Херсонской области для гражданских лиц закрыли на семь дней из соображений безопасности.

Чем опасны атаки на Каховскую ГЭС

Украинский экономист и политолог Александр Дудчак рассказал «360», что при прорыве плотины может произойти «мини-цунами»: волна смоет не только переправы, но и повредит инфраструктуру региона. Хотя для Херсона угроза может быть не столь существенна, другие населенные пункты в низовье Днепра, откуда перемещают людей, находятся в зоне риска.

Как отмечал Владимир Сальдо, если шлюзы электростанции будут разбиты, в некоторых районах Херсона вода может подняться на метр-полтора, что создаст угрозу для устойчивости ряда домов. Чтобы снизить масштабы потенциальных разрушений, на Каховской ГЭС начали сбрасывать воду из водохранилища, ее направляют в Северо-Крымский и Каховский каналы.

РИА «Новости»

Telegram-канал «Херсонский вестник» сообщил, что ВСУ, предположительно, подвозят морские мины в поселок Гавриловка Херсонской области. Плавучие снаряды могут спустить по течению Каховского водохранилища в направлении ГЭС, чтобы подорвать плотину. По словам политолога и общественного деятеля Алексея Жилова, последствия у этого могут быть катастрофические.

«По слухам, на этом каскаде водохранилищ сейчас активно накапливают воду, чтобы после гипотетического удара по ГЭС этот поток хлынул в Днепр. Там вырастет уровень воды, и часть Херсона может быть затоплена. И огромное количество островов в дельте Днепра, где находятся заводы, тоже будут затоплены», — объяснил он.

РИА «Новости»

Украинский политик и управленец Владимир Олейник в комментарии для «360» напомнил, что украинская сторона спускала воду с Киевского и Каневского водохранилищ. Это оправдывали тем, что местным ГЭС приходится работать активнее, чтобы обеспечить работу энергосистемы.

«А если это скопление воды, чтобы смыть все с левого берега, в том числе группировку российских войск? Волна может быть огромная, а сегодня ночью уже минус может быть. Это будет катастрофа, но формально ответственность за последствия несет та сторона, чья территория», — подчеркнул он.

Алексей Жилов добавил, что основной целью атак ВСУ на ГЭС и дамбу может быть нарушение логистики — при аварии со шлюзами или прорыве дамбы волной смоет все переправы через Днепр, по которым в том числе идут поставки для российской армии.

Это будет локальная региональная экологическая катастрофа и нарушение логистики региона. Алексей Жилов

Резкий сброс воды может повлиять на работу охладительных систем Запорожской АЭС, напомнил Дудчак. Несмотря на то, что сейчас ее работа приостановлена, последствия могут быть серьезные. Более того, удар по Каховскому водохранилищу и ГЭС грозит не только материальным ущербом для региона.

«Каховское водохранилище достаточно большое, чтобы при разрушении нанести серьезный урон — не только тот, который входит в планы ВСУ, но и экологическая катастрофа будет достаточно серьезная», — подытожил экономист.