Происшествия 06 июня 2023, 06:33 Военкоры сообщили о подрыве Каховской ГЭС Военкоры «Русской весны» сообщили о подрыве Каховской ГЭС и подъеме уровня воды РИА «Новости»

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Украинские войска атаковали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Из-за повреждений уровень воды вниз по течению повысился, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Сообщается о возможном ударе ВСУ по Каховской ГЭС», — рассказали журналисты.

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Они добавили, что это привело к повышению уровня воды вниз по течению. Снятые дроном кадры с разрушенной дамбой гидроэлектростанции, через которую хлынули потоки воды, по информации военкоров, распространили украинские каналы, однако официально информацию не подтверждали.

Позднее глава городской администрации Владимир Леонтьев заявил РИА «Новости», что обстановка в городе спокойная, Каховская ГЭС цела. Информацию о подрыве он назвал бредом.

В начале мая работники Каховской ГЭС запустили сброс воды, чтобы снизить ее уровень и перенаправить поток в Каховский магистральный канал в Любимовке. Специалисты решили проблему подъема шандора и поработали с задвижкой в Таврийске.