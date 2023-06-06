Эксклюзив 06 июня 2023, 13:15 Остановку ЗАЭС допустили из-за проблем с ее охлаждением Военный эксперт Никулин: проблема с водой для охлаждения может привести к остановке ЗАЭС РИА «Новости»

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Запорожской атомной электростанции будет грозить остановка, если проблема с уровнем воды для охлаждения объекта не исчезнет. Об этом в беседе с «360» предупредил военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.

«Это чревато остановкой ЗАЭС, а это крупнейшая атомная электростанция не только в Европе, но и в мире», — подчеркнул специалист.

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Он обратил внимание, что ЗАЭС дает порядка 20-30% от всей потребляемой Украиной электроэнергии. Учитывая это, действия ВСУ, которые обстреляли Каховскую ГЭС, иначе, как выстрелом в ногу назвать сложно, заметил Никулин.

«[Действуют по принципу:] не доставайся же ты никому», — добавил собеседник «360».

Эксперт отметил, что при наличии необходимых условий для охлаждения ЗАЭС ее можно будет запустить. Но все эти мероприятия — по остановке и запуску — достаточно дорогостоящие, заключил он.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в резервуаре, который используют для охлаждения ЗАЭС, серьезно упал уровень воды. Ее продолжительное отсутствие нарушит работу аварийных дизельных генераторов, подчеркнул гендиректор организации. Вместе с тем в МАГАТЭ пока не видят рисков для безопасности объекта.

Причиной проблем с уровнем воды в резервуаре ЗАЭС стало повреждение плотины Каховской ГЭС. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщал, что по гидроэлектростанции были попадания ночью около 02:00. По последним данным, половина пролетов станции разрушилась.