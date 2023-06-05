Происшествия 05 июня 2023, 19:40 Метанол — убийца-невидимка. «Паленый» сидр унес больше десятка жизней Нарколог Казанцев: определить метанол на вкус, цвет и запах нельзя Freepik

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Несколько десятков россиян отравились разливным сидром, 16 умерли. Вероятнее всего, слабоалкогольный напиток содержал метанол. Коварство этого спирта в том, что его не распознать, а убить или сделать человека калекой может даже малая доза.

Отравление сидром

Массовое отравление сидром произошло в Ульяновской и Самарской областях, а также в Удмуртии. На данный момент известно о 16 погибших.

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Еще более чем 20 человек находятся в больницах. По всей видимости, они отравились метанолом.

Все пострадавшие пили слабоалкогольные напитки «Мистер Сидр» («Мохито Мистер Сидр», «Шампанское Мистер Сидр», «Сакура Мистер Сидр», «Пина-колада Мистер Сидр», «Гранат-малина Мистер Сидр»), которые продавали на розлив. Их производил частный предприниматель в поселке Винтай Красноглинского района Самарской области.

Бизнесмена уже задержали. Ранее он получал предупреждение за торговлю спиртным без лицензии, сообщил Telegram-канал Mash.

Теперь мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем смерть людей.

Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО «Анди», производившей «Мистер Сидр», по всей стране. Россиян призвали не употреблять его.

В Самаре полицейским удалось перехватить фуру, которая везла в торговые точки 810 литров опасного напитка. Более 100 литров сидра успели изъять полицейские в Ижевске.

Чем опасен метанол

Нарколог и психиатр Алексей Казанцев рассказал «360», что метанол, или метиловый спирт, чаще всего добавляют в крепкие алкогольные напитки. Он не имеет цвета, вкуса и запаха, то есть внешне абсолютно не отличается от этилового спирта (этанол).

Есть, конечно, отличные химические реакции, но я что-то слабо представляю, что кто-то проводил такие эксперименты. Если в 90-х годах прошлого века пробовали распознать наличие метанола кустарными способами, то здесь — разливной сидр, который продается в кегах, рядом продается пиво. Никто ничего даже не заподозрил. Алексей Казанцев

К разливному сидру и вину стоит относиться с подозрением, предупредил медик. Чтобы отравиться, достаточно небольшого нарушения хранения или производства. Не говоря уже о добавлении в напиток метанола.

«Метанол страшен именно тем, что его не выявить ни на вкус, ни внешне. Однако даже малые дозы, от 30 до 50 миллилитров, могут привести к атрофии зрительного нерва, к коме, и все может закончиться летальным исходом», — объяснил нарколог.

РИА «Новости»

Что делать при отравлении метанолом

Спасение жизни отравившегося человека зависит от количества выпитого и того, как быстро окружающие вызовут скорую помощь к медикам. Промедление действительно опасно, особенно если есть данные, что кто-то недавно травился спиртным.

Метанол начинает действовать через достаточно большое количество времени, это не через 15-20 минут. Когда вы себя плохо почувствовали — сердцебиение, головокружение, падение давления, тошнота, — сразу необходимо вызывать скорую помощь! Алексей Казанцев

Попытки самостоятельно помочь пострадавшему могут если не убить его, то сделать инвалидом на всю жизнь. Максимум — если возможно, до приезда врачей нужно промыть желудок. Больше ничего предпринимать не нужно.

«Если человек отравился метиловым спиртом, единственный антидот — этиловый спирт. Но вы же точно не знаете, чем именно человек отравился и что в другой бутылке не будет такого же или другого суррогата. Поэтому лучше максимально ускорить прибытие специалистов», — подытожил медик.