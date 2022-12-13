Эксклюзив 13 декабря 2022, 19:54 🍾 Новогоднее застолье без риска. Как избежать отравления суррогатным алкоголем Эксперт Аленичев рассказал, где безопасно покупать алкоголь на Новый год freepik

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Из-за антироссийских санкций с полок магазинов пропали некоторые полюбившиеся алкогольные бренды. Мошенники не растерялись и продают подделки, многие из которых могут быть смертельно опасны, под видом остатков со складов или поставок «серого» импорта. «360» выяснил, как выбирать спиртное для новогоднего стола, чтобы не испортить праздники суррогатом.

Безопасный алкоголь дорог

Новогодние застолья редко обходятся без алкоголя: большинство россиян традиционно покупают к праздничному столу как минимум шампанское. Однако в этом году хорошее игристое сильно ударит по карману — цены заметно выросли.

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Западные санкции смели с прилавков много хороших марок. Так, с российского рынка ушли игристые вина французского региона Шампань, на 70% снизился ввоз виски, на 60% — импорт французских коньяков и импортного пива.

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Виски, ром, джин и текила, которые производят в России, сегодня отчасти стоят на паузе: их делали из импортного, теперь недоступного сырья. Хотя немало достойного алкоголя осталось на полках, дефицит часто порождает подделки.

РИА «Новости»

Алкогольные бренды стали опасны

Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин объяснил в разговоре с «360», что после ухода из страны известных брендов через интернет можно легко купить подделку.

Как правило, в них используется спирт с ароматизаторами, имитирующими оригинальные вкусы напитка. Так нарушается не только права владельцев товарных знаков, но и право потребителей. Кроме того, они могут получить смертельно опасный суррогат. <…> Под видом остатков спиртного может быть продан фальсификат, изготовленный из неоригинального сырья, в том числе там может быть использован метанол. А обычный покупатель не сможет определить, приобретает он оригинал или подделку Павел Шапкин

По словам Шапкина, лучше всего покупать то, что произведено в России. Практически любой отечественный ликеро-водочный завод делает виски из дистиллятов, привезенных из Шотландии или Ирландии.

Приобретение зарубежной брендированой продукции сейчас небезопасно, я бы не рекомендовал приобретать продукцию известных марок. В тонкостях импорта мало кто разбирается и понимает, что именно разрешено к продаже. Павел Шапкин

Практически во всех российских магазинах установлена система контроля качества и безопасности алкогольной продукции. Достаточно поднести акцизную марку к сканеру и подтвердить, что эта продукция зарегистрирована в Единой государственной информационный системе.

«Вы покупаете, и при этом видно, что бутылка не продавалась где-то раньше. Можете быть уверены, что это действительно оригинал, что продукция произведена с соблюдением всех требований, в том числе правообладателей — никакого контрафакта», — подчеркнул глава НСЗПП.

РИА «Новости»

Как убедиться в подлинности федеральной специальной марки или акцизной марки?

Росалкогольрегулирование разработало специальный сервис, на котором любой желающий может проверить марку. Введите цифры с акциза и получите полную информацию о товаре.

В магазине, торгующем алкоголем, на кассе обязательно должен быть сканер, который считывает с акцизной марки информацию и передает ее на сервер Росалкогольрегулирования. Покупатель получает чек с QR-кодом. Если такой чек вам не выдали, значит, магазин торгует нелегально. Пожаловаться на него можно через тот же специальный сервис «Проверка марок».

Установите приложение «АнтиконтрафактАлко» на смартфон. Сервис наглядно отображает организации, имеющие лицензию на розничную торговлю алкоголем. Сканируйте федеральные специальные или акцизные марки в местах продажи такой продукции или сканируйте QR-код с чека, выданного на кассе, и получите результат о соответствии информации с данными, зафиксированными в ЕГАИС.

Помните: розничная продажа алкоголя несовершеннолетним запрещена. Если продавец сомневается в возрасте покупателя, он вправе потребовать документ, удостоверяющий личность.

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Сетевые магазины без подделок

Эксперт по фальсификации напитков и продуктов питания Андрей Аленичев рассказал «360», что чаще всего подделывают дорогой алкоголь. Причем большинство подобного суррогата делают в гаражах, а не на производстве.

В промышленных масштабах чаще подделывают классическую алкогольную продукцию среднего ценового диапазона. В случае люксовых брендов это невыгодно: элитный коньяк ящиками не покупают.

Безопаснее всего покупать алкоголь в сетевых магазинах. Как правило, у них лицензия одна на весь регион, ее потеря грозит остановкой бизнеса по всему краю или области. Поэтому такие магазины не будут рисковать выручкой ради продажи суррогатного алкоголя. Андрей Аленичев

Собеседник «360» предупредил, что в барах и пабах персонал нередко приносит свой алкоголь, который может оказаться подделкой. Конечно, риск в хороших заведениях ниже, но все равно присутствует.

«Самое рискованное — наверное, отдельные небольшие магазины. Они могут закупать суррогатный алкоголь в надежде продать его в ночное время. Продавцы также могут приносить спиртное неизвестного происхождения», — объяснил Аленичев.

РИА «Новости»

Алкоголь из-под полы опасен

Новогодние праздники не так часто заканчиваются для кого-то отравлением суррогатным алкоголем, отметил врач психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев. Как правило, к зимним каникулам россияне стараются покупать качественные и дорогие спиртные напитки.

Зато на дни рождения и другие торжества отравления случаются куда чаще, сказал врач. Не все в силах устоять перед искушением взять за 500 рублей ведро виски известного бренда, не сознавая, что таких акций ни производители, ни продавцы качественных напитков не устраивают.

По запаху или вкусу сразу определить суррогатный алкоголь практически не получится. Поэтому лучше покупать спиртное в проверенных магазинах. Кроме того, сейчас на бутылках есть QR-код — можно проверить, где оно было произведено и когда.

Казанцев предупредил, что ни в коем случае нельзя покупать алкоголь из-под полы, у соседей или знакомых, в случайном ларьке, который вдруг начал крепким торговать спиртным, не имея на то лицензии.

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Спасение — в руках врачей

Главная опасность отравления суррогатным алкоголем в том, что его симптомы проявляются не с первой рюмки, а лишь спустя несколько часов после распития, добавил Казанцев. Это могут быть различные нарушения зрения, дыхания, сердечно-сосудистой деятельности.

«Иногда возникают судорожные припадки, падает давление, выступает холодный липкий пот и так далее — в зависимости от того, что входило в состав того или иного суррогатного напитка и в каком объеме его употребили», — пояснил врач.

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В случае отравления нужно как можно быстрее вызвать скорую помощь. Если это возможно, до ее приезда следует промыть желудок пострадавшему. Больше никаких шагов предпринимать не нужно.

«Если человек отравился метиловым спиртом, то единственный антидот — это этиловый спирт. Но вы же точно не знаете, чем именно человек отравился и что в другой бутылке не будет такой же или другой суррогат. Поэтому лучше максимально ускорить прибытие скорой», — подытожил медик.