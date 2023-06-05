Криминал 05 июня 2023, 15:02 Самарского бизнесмена задержали по делу о смертельных отравлениях сидром СК: бизнесмен из Самарской области задержан по делу о смертельных отравлениях сидром РИА «Новости»

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Следователи задержали индивидуального предпринимателя из Самарской области по делу о смертельных отравлениях сидром. Об этом сообщили в СУ СК России по Ульяновской области.

После случаев отравления сидром жителей региона возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

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Следователи установили, что напиток произвели в поселке Винтай Красноглинского района Самарской области. ИП, который занимался производством, поставлял сидр в торговые точки на территориях Самарской и Ульяновской областей.

По данным СУ СК, девять человек умерли после отравления напитком, несмотря на помощь медиков. По данным ведомства, потерпевшие выпили «Мистер Сидр», который купили в розничных магазинах «Территория пива» и «Биррхаус» в Димитровграде. По делу назначили ряд экспертиз.

В Самарской области от отравления сидром умерли две женщины.