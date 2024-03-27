Эксклюзив 27 марта 2024, 15:21 «Держались за руки». Мать рассказала о последних минутах жизни певца-колясочника в Crocus City Hall Мать певца Максима Вербенина рассказала, как он спас девушку в Crocus City Hall Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

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В Москве простятся с певцом Максимом Вербениным, которого застрелили во время теракта в Crocus City Hall. Артист на инвалидной коляске вернулся в концертный зал спустя четыре года после собственного выступления, чтобы сводить девушку на группу «Пикник». После выстрела мужчина упал на нее, закрыв от террористов. Его мать Алена Вербенина рассказала «360», как погиб ее сын.

Сильные ожоги

Алена Вербенина разговаривала с девушкой Максима, которая попала в больницу в тяжелом состоянии, наутро после трагедии. Именно от нее она узнала о вероятной гибели сына — в него стреляли. Сама постадавшая получила сильные ожоги спины, ног и рук.

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«Очень плохо [чувствует себя]. Она в деморализованном состоянии и в ожоговом центре. Не может даже говорить. Ее накачали очень сильно, чтобы она смогла хотя бы все мне объяснить. А дальше идет интенсивное лечение», — рассказала Вербенина.

Выстрел из автомата

Максим Вербенин не увлекался творчеством «Пикника», но решил сделать возлюбленной подарок. Они уехали на концерт в приподнятом настроении, но послушать музыку не успели — в концертный зал ворвались террористы и принялись стрелять из автоматов.

Они пытались эвакуироваться. Но в той стороне, где были обычные выходы с пандусами, находились террористы. Единственный выход из зрительного зала — через сам зрительный зал. А там высокие ступени, довольно большой для коляски пролет. Они в него уперлись, и никуда. Она просто села у его ног, они держались за руки — будь что будет. Алена Вербенина

Когда девушка подняла глаза, увидела неподалеку террориста. Он, по ее словам, заряжал автомат — выпал магазин. После этого преступник выстрелил в инвалида на коляске.

«В Максима выстрелили, и он упал на нее. Она оказалась вне поля видимости. Дальше [террорист] пошел других стрелять. Следом распылил какую-то смесь горячительную. Когда она поняла, что теряет сознание и вся в ожогах, выползла и увидела, что все горело, в том числе коляска», — поделилась собеседница «360».

Сначала из-за шокового состояния девушка не пыталась спастись. Но, начав терять сознание и поняв, что по телу пошел огонь, она решила двигаться к выходу. На улице пострадавшую встретила скорая помощь.

«Когда поняла, что Максим точно мертв, она встала и пошла. Люди там пригибались, потому что все еще стреляли. Она же просто ровно шла, поскольку была в жутком шоке. Не было никакого ужаса, страха, просто шоковое состояние», — сказала Алена Вербенина.

ГУ МЧС России по Московской области / Telegram

Роковое выступление

Мать певца вспомнила, что четыре года назад он сам выступал в Crocus City Hall, на концерте по случаю 8 Марта. Максим пел грустную песню. По мнению его матери, это было знамением.

«Так получилось, что в 2020 году он пел на этой же сцене. Выступал, по-моему, сразу после Димы Маликова. Пел удивительную песню, которую я тогда совершенно не поняла. Думала, ну почему она такая грустная. Сейчас я эту песню постоянно слушаю. И мне кажется, что она говорила об этих событиях», — объяснила собеседница «360».

Что именно произошло с Максимом Вербениным, доподлинно неизвестно. Сначала имени певца не было ни среди погибших, ни среди раненых, но 26 марта его внесли в предварительный список МЧС России.

Отпевание пройдет в храме Святых Жен-Мироносиц в Марьине. Его мать сообщила, что не станет делать могилу — ею стал сгоревший концертный зал.