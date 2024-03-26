Знаменитости 26 марта 2024, 01:45 «Пикник» в Crocus City Hall. Чем привлекла боевиков самая загадочная рок-группа России Писатель Прилепин: у атаки на Crocus City Hall было несколько целей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Террористы устроили нападение на Crocus City Hall в день выступления группы «Пикник» — самого необычного и загадочного коллектива российской рок-сцены. В зале, рассчитанном на 6200 человек, организаторы готовились к полной посадке. Но еще до появления артистов боевики ворвались в зал и открыли огонь по собравшимся зрителям. Одной из жертв оказалась помощница директора группы Екатерина Кушнер. О том, чем прославились музыканты и как повели себя после трагедии, — в материале «360».

Чем известна группа «Пикник»?

У группы, по праву имеющей звание «Легенды русского рока», три дня рождения. Первый датирован 1978 годом, когда группа студентов Ленинградского политехнического института сменила название своего любительского коллектива «Орион» на «Пикник», впервые выступив под таким названием.

Второе рождение наступило с приходом в коллектив Эдмунда Шклярского, на много лет ставшего бессменным лидером. По его инициативе «Пикник» вошел в число групп-основателей Ленинградского рок-клуба в 1981 году. Третье рождение поклонники связывают с выходом первого альбома под названием «Дым».

Несвойственное русскому року звучание с использованием клавишных инструментов и необычный голос вокалиста быстро придали коллективу популярность. Спустя два года «Пикник» наряду с группами «Аквариум» и «Зоопарк» вошел в число лауреатов I фестиваля Ленинградского рок-клуба.

Одной из самых известных песен «Пикника» остается «Ночь», в которой впервые появилась «вампирская романтика», свойственная лидеру группы. Впервые композиция прозвучала еще в первом альбоме, но группа до сих пор использует ее в своих выступлениях.

Спустя год после победы на фестивале группа развалилась. В ней остался только лидер Эдмунд Шклярский и гитарист Александр Савельев. Дуэт вышел из состава Ленинградского рок-клуба и через Ленконцерт добился выхода своей официальной пластинки «Иероглиф», которая принесла группе всесоюзную известность.

«Пикник» отказался от медленных и классических композиций, перейдя в разряд «дискотечных групп», но при этом сохранил свое классическое звучание и заумные тексты. Многие до сих пор помнят их песни «Телефон», а также «Праздник», где впервые использовались звуки компьютера.

Каждое выступление группа превращала в небольшое шоу, но при этом сами музыканты участия в нем не принимали. Шклярский практически никогда не двигается по сцене, скрывая себя за темными очками. Но вокруг артистов выступают акробаты и танцоры, используется большое количество пиротехники.

Кто такой Эдмунд Шклярский?

Детство многолетнего лидера группы «Пикник» прошло в Ленинграде в русско-польской семье преподавательницы консерватории и известного в Советском Союзе горного инженера. От матери будущей рок-звезде передалась любовь к музыке, а от отца — талант к проектированию.

Некоторые уникальные музыкальные инструменты, которые коллектив использует в ходе своих выступлений, Шклярский сделал сам. Кроме того, именно он воплотил в жизнь идею использовать на концертах «живую виолончель» — девушка с натянутой вдоль тела струной, на которой лидер коллектива играет сам.

Шклярский еще и отличный художник. Все обложки к вышедшим альбомам «Пикника» он оформил своими сюрреалистическими картинами в стиле Сальвадора Дали. Именно с любовью к живописи связана песня группы «Фиолетово-черный», ставшая хитом в нулевые годы.

Теракт в Crocus City Hall. Почему боевики выбрали концерт «Пикника»?

Лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский помогал бойцам и волонтерам, работающим в зоне специальной военной операции. С такой позицией артиста связал нападение террористов на Crocus City Hall писатель Захар Прилепин.

Он отметил, что много лет коллектив находился в тени более популярных российских рок-групп: «Аквариума», «ДДТ», Наутилуса-Помпилиуса» и других. Но сейчас «Пикник» стал лидером по числу слушателей и просмотрам клипов.

«У атаки сразу несколько целей. „Крокус“ — одна из самых маститых, популярных, модных площадок столицы. Это культовое место. Группа, которая должна была там выступать — „Пикник“ — находится в центре не просто русской рок-музыки. Она в центре того культурного фронта, что безоговорочно выбрал — Родину» — заявил Прилепин.

Но концертный директор группы Дмитрий Чернышенко призвал не искать взаимосвязь между нападением и популярностью группы. Он подчеркнул, что на концерты «Пикника» всегда приходили известные люди, включая политиков и актеров. Поэтому боевики готовились к нанесению очень болезненного удара.

Гибель Екатерины Кушнер и подвиг Ильгиза Юнусова

Болезненный удар боевики все же нанесли. После атаки на Crocus City Hall на связь перестала выходить помощница директора группы Екатерина Кушнер. Об этом Дмитрий Чернышенко написал на официальной странице группы во «ВКонтакте» в день, когда произошел теракт.

«Катя является моим личным другом и очень близким мне человеком. Мы с ней работаем много лет, и в группе „Мельница“, и в группе „Пикник“. Я нахожусь на связи с ее семьей, и мы не готовы верить в худшее, зная, что Катя — очень сильный человек и боец», — написал он.

«ВКонтакте»

Спустя два дня стало известно, что Екатерина Кушнер стала одной из 139 жертв теракта в концертном зале.

После выхода на улицу коллектив группы «Пикник» также не досчитался своего барабанщика Ильгиза Юнусова, который также играет в группах «Инкогнито» и Alpha-Beta. После выяснилось, что музыкант остался внутри горящего здания и помогал зрителям выйти на улицу из задымленного помещения.

Реакция группы «Пикник» на теракт

После пережитого теракта и потери одной из участниц коллектива лидер группы «Пикник» обратился со словами соболезнования к родным погибших. Нападение он на концертный зал он назвал страшной, но совершенно бессмысленной трагедией.

«Нет никаких слов, которые могут людей воскресить, но мы приносим соболезнования всем родственникам [жертв]. Единственное, что можно — надеяться на какое-то успокоение», — подчеркнул музыкант.

Пресс-служба группы «Пикник» заявила, что музыканты вместе со всеми переживают страшные и трагические дни. Поэтому свой следующий концерт, который планировалось провести в Санкт-Петербурге, должен стать вечером памяти, средства от которого пойдут семьям погибших и пострадавших.

Но проведение самого выступления остается под вопросом. Музыканты группы во время эвакуации из горящего концертного зала не взяли свои инструменты. Об этом заявил бас-гитарист «Пикника» Марат Корчемный.

Он пояснил, что в выступлении принимает участие симфонический оркестр «Таврический», с которым сейчас ведут переговоры. Участники группы срочно ищут замену утраченным инструментам.