26 марта 2024, 23:11
«Металлические конструкции поплавлены». Рабочие рассказали о разборе завалов в Crocus City Hall
Рабочий Шуньков: при пожаре в Crocus City Hall расплавились металлоконструкции
Разбиравшие завалы после теракта в Crocus City Hall рабочие рассказали, что в сгоревшем концертном зале расплавились даже металлические конструкции. Об этом«Известиям» сообщил бригадир Владимир Шуньков.
Рабочие разбирали завалы вместе с сотрудниками МЧС, причем работали добровольно и круглые сутки. По их словам, несущие конструкции были сильно повреждены огнем.
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«Там все разрушено, полностью повреждено огнем, что аж металлические конструкции поплавлены, высокая температура была», — рассказал Шуньков.
Строитель Александр Москаленко признался, что работать было не сложно и физически, и морально. Он добавил, что был нанесен большой урон.
Ранее китайский студент Ван Хай Вэй около стихийного мемориала возле Crocus City Hall нарисовал картину с большим количеством красных цветов, олицетворяющих кровь погибших людей.
Этим вечером началась панихида по жертвам теракта. Она проходит у мемориала погибшим возле Crocus City Hall. В результате нападения террористов погибли 139 человек.
Спасатели
МЧС РФ
Стрельба в Crocus City Hall
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