Происшествия 26 марта 2024, 20:48 МЧС обновило список погибших в теракте в Crocus City Hall до 120 человек МЧС включило в список погибших в теракте в Crocus City Hall 120 фамилий РИА «Новости»

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Предварительный список погибших в ходе теракта в концертном зале Crocus City Hall вырос до 120 человек. Документ появился на сайте Подмосковного главка МЧС.

Перечень составили по результатам первых судебно-медицинских исследований. В ходе дальнейшей работы список увеличится пока туда не включат имена всех 139 погибших.

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Общее число пострадавших составило 182 человека, из которых 145 доставили в больницу.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что врачи диагностировали у них огнестрельные ранения, различные повреждения, а также отравления продуктами горения.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта. Группа вооруженных мужчин в камуфляже открыла огонь в фойе и концертном зале по зрителям, которые пришли на концерт группы «Пикник». После прекращения огня террористы подожгли помещение и скрылись.

Подозреваемых в нападении задержали в Брянской области. Криминалисты забрали задержанных в Москву, где после допроса предъявили им обвинения.

Басманный суд Москвы арестовал задержанных на два месяца. Всего по уголовному делу о теракте проходят 11 человек.