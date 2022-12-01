Происшествия 01 декабря 2022, 05:00 Любой ущерб России на руку Западу. В участившихся пожарах заподозрили беженцев и диверсантов под руководством ЦРУ Эксперт по безопасности Линдер о пожарах: в России может действовать вражеская агентура РИА «Новости»

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В России могут тайно действовать организованные ЦРУ диверсионные группы, главная цель которых — оборонные и энергетические объекты. Обычно их довольно быстро выявляют, предотвращая нападения на такие объекты. Но в последнее время в стране участились случаи пожаров: в Волгограде вспыхнул цех по производству пластиковой тары, в Красноярске загорелся торговый центр, а в Брянской области огонь охватил резервуары с дизтопливом. «360» разобрался, могут ли диверсионные группы стоять за этими случаями.

Пожаров стало больше

Только за 30 ноября разных частях России произошло несколько крупных пожаров.

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В ночь на 30 ноября огонь охватил ТЦ «Взлетка Plaza» в Красноярске. В здании загорелась крыша, пламя смогли локализовать на площади 200 квадратных метров. Полностью потушить огонь удалось в 07:04 по московскому времени.

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Примерно в то же время в Суражском районе Брянской области загорелись резервуары с дизельным топливом. Площадь пожара составила порядка четыре тысяч квадратных метров.

Около 03:30 произошло возгорание в двухэтажном кирпичном здании в промзоне на улице Самарской в Волгограде. Огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров. Сотрудники МЧС и правоохранители устанавливают обстоятельства этих ЧП.

А днем в Перми на улице на улице Промышленная загорелся один из цехов на территории ТЭЦ-9. Огонь распространился на 100 квадратных метров. В результате инцидента один человек погиб, двое пострадали.

Телеканал "360"

Пожары могут быть следствием диверсий

Предположение о диверсионных группах, которые действуют на территории России, высказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Так он прокомментировал участившиеся в разных регионах страны случаи пожаров.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» он подчеркнул, что в крупных городах уже усилили меры безопасности. По его мнению, к диверсиям могут быть причастны лица, которые связаны с американским Центральным разведывательным управлением (ЦРУ).

Федоров не исключил диверсии в отношении объектов, где совершенно точно соблюдается пожарная безопасность. Это объекты военной инфраструктуры, а также топливные и иные критически важные.

«Здесь вполне могут быть диверсии. Диверсионную работу никто ни в какой армии не отменял. Любая военная история — это обязательно диверсия. <…> Организовывает ЦРУ, потому что саму украинскую ситуацию организовали США, и дальше используют диверсантов. Это гражданская военная операция — и там, и там, по сути, одного государства — Советского Союза. Соответственно, будут использоваться многообразные методы», — отметил депутат.

Федоров считает, выйти из сложившейся ситуации позволит создание угрозы для тех стран, которые причастны к диверсиям. Речь идет о стратегии прекращения поставок иностранного вооружения на территорию Украины — ее ранее предложил президент России Владимиром Путиным.

РИА «Новости»

Любой ущерб для России — на руку Западу

Деятельность диверсантов нельзя сбрасывать со счетов, когда речь идет о пожарах. А все потому, что любой ущерб, нанесенный России, всегда на руку западным странам. Такое мнение «360» высказал президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер.

«Это абсолютно логичная вещь. В каждом случае надо смотреть: действительно ли это было обычно возгорание, либо это была преднамеренно организованная акция. К сожалению, диверсии — геополитическая данность для всех континентов. Это неотъемлемая часть тайной войны, которая ведется американцами. Поэтому ничего другого не остается — отслеживать, не терять бдительность», — отметил эксперт.

Линдер подчеркнул, что сильное государство старается сделать все возможное и не допустить теракт на своей территории. Но если происходят такие инциденты, то действует «вражеская агентура, выполняющая чужую волю».

РИА «Новости»

Диверсии со стороны беженцев

Экс-руководитель Управления правительственной информации России, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в комментарии для «360» отметил важность создания повышенного контртеррористического режима. По его словам, в страну приехало огромное количество людей, которые не имеют никакого отношения к спецслужбам Украины. Однако они — маргинально настроенные персонажи, которые ощущают, что их обязаны принимать в России.

«А мы действительно с распростертыми объятиями принимаем этих людей. Но, тем не менее они, по-прежнему состоят на вражеские позициях. Мы должны констатировать, что лесные пожары и различного рода катастрофы должны иметь в качестве одной из версий диверсионную деятельность со стороны украинцев», — сказал он.

По словам генерал-майора, эта история присутствовала почти во всех российских внутренних конфликтах. Он вспомнил, как одно время в стране ловили представителей определенной национальности Северного Кавказа, которые поджигали леса.

«Они создавали вот такие очаги возгорания, и, естественно, мы должны были привлекать большие силы наших МЧС, пожарных — людей, которые должны заниматься совершенно другими делами, но вынуждены были тушить эти пожары», — заключил Михайлов.