Происшествия 30 ноября 2022, 14:04 Погиб один из троих пострадавших при пожаре на ТЭЦ-9 в Перми Минздрав Пермского края сообщил о смерти одного из пострадавших при пожаре на ТЭЦ-9 Telegram

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Один из трех пострадавших при пожаре на крупной ТЭЦ-9 в Перми погиб. Об этом представители местного Минздрава сообщили в интервью РИА «Новости».

«Реанимационные мероприятия, к сожалению, оказались безуспешными», — сказали они.

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По их словам, двое остальных пострадавших остаются в ожоговом отделении.

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ТЭЦ-9 является самой крупой тепловой электростанцией в Пермском крае. Она служит одним из крупнейших источников тепла для левобережной части города. Пожар на объекте начался днем 30 ноября. Изначально пламя появилось на крыше турбинного цеха. К моменту локализации площадь возгорания составляла около 100 квадратных метров.

По заявлению представителей местного Минздрава, к моменту приезда врачей погибший уже находился в состоянии клинической смерти. Его попытались спасти сотрудники скорой помощи, привезя в реанимацию.