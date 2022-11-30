Происшествия 30 ноября 2022, 10:04 Пожар на резервуарах с топливом в Брянской области локализовали Губернатор Брянской области Богомаз: пожар на резервуарах с дизельным топливом локализован Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Пожар на резервуарах с дизельным топливом в Брянской области локализовали. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале

«Благодаря слаженной и оперативной работе пожарно-спасательных подразделений пожар в Суражском районе локализован», — написал он.

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Пресс-служба регионального управления МЧС сообщила, что горение происходило на двух резервуарах. По их словам, «всего горело два резервуара»

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Ранее сообщалось, что площадь пожара резервуара с дизельным топливом в Брянской области увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Резервуары загорелись в ночь на 30 ноября. Глава региона пока не озвучил официально причину возгорания. На место выехали более 80 спасателей. В тушении участвуют 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. К месту вылетела аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Брянской области. Информация о пострадавших не поступала, добавил Богомаз.