Происшествия 30 ноября 2022, 03:38 ТЦ «Взлетка Plaza» загорелся в Красноярске В Красноярске загорелся ТЦ «Взлетка Plaza» — видео

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В Красноярске загорелся торговый центр «Взлетка Plaza». На месте находятся экстренные службы. Информации о пострадавших на данный момент нет.

По предварительным данным МЧС, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Горит кровля и фасад торгового центра.

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На кадрах видно, как пламя охватило здание. Спасатели борются с огнем, слышны звуки сирен. Прохожие наблюдают за работой экстренных служб.

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