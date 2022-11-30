Происшествия 30 ноября 2022, 11:16 Дым от пожара на производстве пластиковой тары накрыл весь Волгоград МЧС: цех пластиковой тары загорелся в Кировском районе Волгограда

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Крупный пожар произошел в Кировском районе Волгограда. Загорелся цех по производству пластиковой тары, огонь распространился на площади 1500 квадратных метров. Спасателям пришлось привлечь дополнительные силы, рассказали в Главном управлении МЧС России по Волгоградской области.

Двухэтажное кирпичное здание в промзоне на улице Самарской загорелось 30 ноября около 03:30. Пожарные выехали на место, оценили обстановку и начали тушить. В 04:55 возгоранию присвоили второй ранг сложности, а к 07:50 огонь перекинулся на 1500 квадратных метров. Пожарно-спасательным подразделениям пришлось нарастить группировку. В общей сложности к работе привлекли 104 человека и 33 единицы техники.

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В пресс-службе министерства заявили, что в 10:15 пожар локализовали. Спасатели сосредоточились на том, чтобы не дать огню перейти на другие здания. Они создали штаб пожаротушения и разбили территорию на участки.

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