Происшествия 10 января 2024, 18:41 Поджоги и казни. Как преступные банды терроризируют Эквадор CNN: режим вооруженного конфликта в Эквадоре ввели из-за сбежавших заключенных Коллаж: Global Look Press / Freepik / Телеканал «360»

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Эквадор стал еще одной горячей точкой — вторые сутки в этой латиноамериканской стране бушуют беспорядки, которые устроили члены наркокартелей после побега из тюрем двух своих лидеров. Местные жители в панике, пока бандиты терроризируют сразу несколько городов. К полиции подключили военных, ведь число участников преступных группировок насчитывает несколько десятков тысяч человек.

Что происходит в Эквадоре

Президент Эквадора Даниэль Нобоа в среду, 10 января, объявил внутренний вооруженный конфликт на национальном уровне и приказал армии нейтрализовать преступные группировки. Он издал декрет, который приравнивает 22 местные ОПГ к террористическим организациям и приказал мобилизовать армию для поддержания порядка. Также по всей стране ввели чрезвычайное положение на 60 дней.

По словам Нобоа, сейчас на улицах нескольких городов действуют примерно 20 местных и международных банд. В составе крупнейших из них — десятки тысяч человек, сообщила эквадорская газета El Universo.

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Война полиции и наркокартелей

С чего все началось

Поводов для объявления вооруженного конфликта в Эквадоре было несколько. Основной — в местных тюрьмах вспыхнули беспорядки на фоне действий властей по реорганизации и ужесточению пенитенциарной системы. Она обеспечивает исполнение наказаний как связанных, так и не связанных с лишением свободы.

Во время обысков мест заключения 7 января стало известно о бегстве опаснейшего бандита Хосе Адольфо Вильямар по прозвищу Фито — главаря банды «Лос-Чонерос» из города Чоне (провинция Манаби). Участники известны вымогательствами, убийствами и торговлей наркотиками.

Тюрьма «Тури» в эквадорском городе Куэнка. По словам главы государства Даниэля Нобоа, тюремная система охраны в стране сильно пострадала и ухудшилась за время правления экс-президента Гильермо Лассо. К примеру, «Тури» расположена в опасной близости к населенным пунктам и при этом не имеет дополнительной системы охраны по периметру территории. Фото: IMAGO / BORIS ROMOLEROUX / Global Look Press Заключенные эквадорцы протестуют и требуют перевести Фито обратно в тюрьму строгого режима, вместо обычного. Надпись на плакате: «Фито — не политическая добыча». Август 2023 год. Фото: Alejandro Baque / Global Look Press Тюрьма «Тури» в эквадорском городе Куэнка. По словам главы государства Даниэля Нобоа, тюремная система охраны в стране сильно пострадала и ухудшилась за время правления экс-президента Гильермо Лассо. К примеру, «Тури» расположена в опасной близости к населенным пунктам и при этом не имеет дополнительной системы охраны по периметру территории. Фото: IMAGO / BORIS ROMOLEROUX / Global Look Press Заключенные эквадорцы протестуют и требуют перевести Фито обратно в тюрьму строгого режима, вместо обычного. Надпись на плакате: «Фито — не политическая добыча». Август 2023 год. Фото: Alejandro Baque / Global Look Press

Власти считают группировку ответственной за всплеск насилия по стране в 2023 году после убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио, уточнил американский телеканал CNN. Его застрелили после предвыборной речи. Также за неделю до выборов убили члена эквадорского оппозиционного движения «Гражданская революция» Педро Брионеса.

Кроме того, по данным телеканала, банда Фито имеет связи с мексиканским картелем «Синалоа», что «повышает преступные возможности эквадорцев в несколько раз».

Позже стало известно еще об одном побеге — главаря «молодой» местной группировки «Лос-Лобос», которая три года назад откололась от «Лос-Чонерос».

Банда специализируется на экспорте кокаина и имеет свои отделения в нескольких городах, занимающиеся разбоем, ее численность оценивают в восемь тысяч человек. Фабрисио Колону Пико по прозвищу Капитан Пико удалось сбежать из тюрьмы вместе с 31 заключенным.

Побег Фито спровоцировал бунты в тюрьмах по всему Эквадору, которые позже перекинулись на улицы. Местные жители назвали происходящее «настоящим террором».

Центром беспорядков стал город Гуакиль, где особенно сильно влияние банды «Лос-Чонерос».

Заложники в прямом эфире

Незадолго до указа президента об объявлении вооруженного конфликта, 9 января, участники сразу нескольких ОПГ, финансируемых наркокартелями, устроили бунт и захватили в заложники сотрудников телеканала TC Televisión, которые вели прямой эфир из студии.

На кадрах было видно, как шестеро мужчин в масках направляют оружие на лежащих на полу людей. Кроме того, по информации местных СМИ, в студии слышали звуки взрывов. Позже полиция задержала нескольких участников нападения и освободила журналистов.

Ад на улицах Гуакиля

Россиянка, проживающая в пригороде эквадорской столицы Кито, рассказала «360» о напряженной ситуации на улицах. Она назвала верным мнение о том, что наркокартели хотят взять власть в государстве.

«Вчера у нас было относительно спокойно. Правда, в городке рядом было предупреждение о возможных бомбах. В Кито вчера всех людей отпустили с работы пораньше, люди в панике. Многие автобусы перестали циркулировать по маршруту. Кафе и магазины закрылись, а ДПС исчезла с улиц», — поделилась собеседница.

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Местная полиция сообщала о неоднократных попытках поджога объектов и случаях нападений на полицейских, в том числе с использованием взрывчатки.

На улицах члены картелей вылавливали полицейских, некоторых из них казнили. Члены преступных банд нападали на всех подряд.

Погибшие и пострадавшие

Число погибших в результате беспорядков в Эквадоре продолжает расти. По последним данным, подтвердили гибель 10 человек.

Газета El Universal со ссылкой на мэра Гуаякиля Акилеса Альвареса сообщила о восьми погибших и двух раненых. По информации издания, участники одной из группировок открыли огонь по автомобилю на севере города, убив пять человек и ранив школьника. Кроме того, боевики проникли на склад запчастей, где расправились с тремя людьми.

Международный телеканал Al Jazeera, ссылаясь на экспертов, предупредил, что число жертв может быть намного больше.

Что будет дальше

Президент Перу Дина Болуарте созвала экстренное заседание совета министров, чтобы принять срочные меры по предотвращению проникновения в республику головорезов, сбежавших из эквадорских тюрем. Об этом написала пресс-служба главы государства в социальной сети X.

Местное МВД позже сообщило об отправке к границе с Эквадором полицейского спецназа для усиления мер безопасности.

Армия Эквадора, в свою очередь, получила приказ уничтожить всех бандитов. Улицы городов и окраин заполонили танки и военные. Часть преступников ликвидировали, часть — взяли живыми. Но особой роли это не сыграло: эксперты в интервью Al Jazeera допустили, что число боевиков и банд может превышать численность эквадорских Вооруженных сил.