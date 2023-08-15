Мир 15 августа 2023, 07:12 Второго политика застрелили накануне выборов в Эквадоре Оппозиционера Педро Брионеса застрелили в Эквадоре за неделю до выборов РИА «Новости»

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В эквадорской провинции Эсмеральдас возле собственного дома застрелили члена эквадорского оппозиционного движения «Гражданская революция» Педро Брионеса. Его соратница, кандидат в президенты Луиса Гонсалес сообщила об этом в соцсети X (бывшем Twitter).

«Эквадор переживает самый кровавый период в своей истории. <…> Мои солидарные объятия семье коллеги Педро Брионеса, павшего в этом насилии», — написала она.

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Луиса Гонсалес заявила об обострении проблемы обеспечения безопасности, обвинила в этом действующее правительство и «государство, захваченное мафией».

Неизвестный застрелил Педро Брионеса возле собственного дома за неделю до выборов. По одной из версий, с ним разделалась банда вымогателей. Другого политика, кандидата в президенты от движения «Строй» Фернандо Вильявисенсьо убили на митинге 9 августа. Правоохранители задержали шесть человек, предполагаемый стрелок погиб.