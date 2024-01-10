Мир 10 января 2024, 00:57 Президент Эквадора объявил режим вооруженного конфликта в стране Глава Эквадора Нобоа ввел в стране режим вооруженного конфликта Freepik

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Президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел в стране режим «Внутреннего вооруженного конфликта» и приказал военным «нейтрализовать» преступные организации, в которых состоят десятки тысяч участников. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на указ главы государства.

«Признать наличие внутреннего вооруженного конфликта <…> Приказать вооруженным силам провести военные операции в соответствии с международным гуманитарным правом и с соблюдением прав человека для нейтрализации группировок, указанных в статье 4 настоящего Указа», — приказал Нобоа.

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Ранее вооруженные люди ворвались в студию телеканала TC Televisión в эквадорском городе Гуаякиле. Они взяли в заложники сотрудников канала в прямом эфире.

Также захватившая телеканал банда опубликовала видео с пленными журналистами. Кадры разместил Telegram-канал Mash. На них ведущий аналитического шоу Después de el noticiero Хорхе Эстевес попросил президента страны связаться с полицейскими и спасти его вместе с коллегами.

Позже стало известно, что полицейские освободили журналистов и задержали подозреваемых в происшествии.

Как отметили в Telegram-канале, похожая ситуация произошла в университете Гуаякиля. Участники преступных банд пытаются пленить преподавателей и студентов. Люди прячутся в аудиториях.