10 августа 2023, 04:06
Кандидата в президенты Эквадора убили после предвыборной встречи
El Universo: неизвестные убили кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио
Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио застрелили после предвыборной встречи. Как сообщило издание El Universo, неизвестные три раза выстрелили ему в голову.
«Фернандо Вильявисенсио, который в качестве журналиста и законодателя сообщал о случаях коррупции, был убит в ночь на 9 августа в Кито, предположительно, киллером», — сказано в статье.
Реклама
Политику было 59 лет. Пять лет он занимал пост члена Национальной ассамблеи. После ее роспуска в мае выдвинул свою кандидатуру на пост президента. Согласно последним опросам, Вильявисенсио поддерживали 13,2% эквадорцев — это второе место. На первом оказалась бывший член ассамблеи Луиза Гонсалес с 26,6%.
Как журналист Вильявисенсио известен тем, что в 2015 году отправил секретные документы в WikiLeaks, показывающие, что Эквадор использовал программу наблюдения для слежки за представителями СМИ и политическими врагами.
В сентябре 2022 года Вильявисенсио заявлял, что на него было совершено покушение.
Убийства
Реклама
Реклама