Мир 10 августа 2023, 04:06 Кандидата в президенты Эквадора убили после предвыборной встречи El Universo: неизвестные убили кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио YouTube

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Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио застрелили после предвыборной встречи. Как сообщило издание El Universo, неизвестные три раза выстрелили ему в голову.

«Фернандо Вильявисенсио, который в качестве журналиста и законодателя сообщал о случаях коррупции, был убит в ночь на 9 августа в Кито, предположительно, киллером», — сказано в статье.

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Политику было 59 лет. Пять лет он занимал пост члена Национальной ассамблеи. После ее роспуска в мае выдвинул свою кандидатуру на пост президента. Согласно последним опросам, Вильявисенсио поддерживали 13,2% эквадорцев — это второе место. На первом оказалась бывший член ассамблеи Луиза Гонсалес с 26,6%.

Как журналист Вильявисенсио известен тем, что в 2015 году отправил секретные документы в WikiLeaks, показывающие, что Эквадор использовал программу наблюдения для слежки за представителями СМИ и политическими врагами.

В сентябре 2022 года Вильявисенсио заявлял, что на него было совершено покушение.