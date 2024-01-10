Мир 10 января 2024, 00:10 Эквадорские бандиты взяли в заложники сотрудников телеканала в прямом эфире El Universo: эквадорские бандиты в Гуаякиле ворвались в телестудию в прямом эфир Freepik

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Люди с оружием ворвались в студию эквадорского телеканала TC Televisión в Гуаякиле и взяли ведущих в качестве заложников в прямом эфире. Информацию об этом опубликовали в газете El Universo.

В материале разместили видео с места событий. На кадрах видно компанию из шестерых мужчин в масках. Они направили оружие на лежащих на полу людей.

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За последние годы в Эквадоре ощутимо вырос показатель преступности. Еще 8 января глава государства Даниэль Нобоа ввел режим чрезвычайного положения и комендантского часа, чтобы достичь порядка в тюрьмах. Сегодня появились данные о введении режима «внутреннего вооруженного конфликта».

Особенно ситуация в стране обострилась во время президентской гонки. В августе 2023 года кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио убили после его предвыборной речи. Злоумышленники выстрелили три раза ему в голову.

Через пять дней стало известно о смерти другого политика — члена эквадорского оппозиционного движения «Гражданская революция» Педро Брионеса. Как отмечала его соратница Луиса Гонсалес, Эквадор переживал самый кровавый период в своей истории.