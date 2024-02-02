Эксклюзив 02 февраля 2024, 17:28 «Далеки от любой правовой процедуры». Захарова — о реакции Запада на расследование по Ил-76 Захарова: Западу не нужна правда о крушении Ил-76 в Белгородской области Телеканал «360»

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Российские следователи доказали, что Ил-76 в Белгородской области сбили из американской ЗРК Patriot. Но далекий от правовых процедур Запад не удосужился запросить материалы по правительственным каналам. На это в интервью «360» указала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Далее — ее прямая речь.

Наши следственные органы предоставили соответствующие материалы. Самое интересное, как формулирует это Запад: «Как вы сделаете так, чтобы вам поверили?»

Насколько они далеки от любой правовой процедуры, любого правового сознания, если не говорят: «Предъявите доказательства, давайте обменяемся информацией». Нет, они через журналистов и представителей в международных организациях формулируют свой тезис так, как я сказала.

Это и есть доказательство того, что они врут бесконечно, когда обвиняют нас. Они не предъявляют фактов, а делают так, чтобы им поверили.

Понимаете, есть разница, когда речь идет об официальных обвинениях от правоохранительных органов, судебных инстанций или официальных лиц. Это не про то, чтобы им поверили, а про то, чтобы предъявить доказательную базу и на этом основании выстроить свою позицию.

Но [Запад] уже не делает так давно. Бесконечный список: Солсбери, малайзийский Boeing, ситуация с Ryanair Air в Белоруссии.

В последнем случае Минск обвинили, что все было сделано не по правилам. Запад заставлял поверить в его историю, не приводя никаких доказательств. Хотя Белоруссия привела все — переговоры диспетчеров, последовательность действий с опорой на международные документы…

Это все неинтересно, а интересно лишь одно: использовать психологические и политические методики, чтобы заставить поверить.

Вспомним Колина Пауэлла с пробиркой. Тогда западники заставили большую часть международного сообщества поверить в свою версию. Когда пришел человек с предметом в руках, с неким порошком. Этим всем потрясал и говорил, что у них есть разведданные…

Все было сделано так, чтобы все поверили, что Саддам Хусейн — абсолютное зло, что в Ираке есть оружие массового уничтожения, что срочно нужно лететь и спасать иракцев от их государства. К чему это привело?

Сейчас выросло поколение, которое понятия не имеет о той драматургии. Несмотря на то, что тогда выстраивались ученые, журналисты и общественные деятели буквально в живые цепочки, чтобы не допустить бомбардировку Ирака американскими войсками, которые всегда действовали в опоре на некую коалицию.

Но ничего не помогло, и Ирак был буквально разрушен. Привело все это к катастрофическим последствиям: крушению государственности, формированию террористических ячеек из-за того, что огромное количество людей, задействованных в государственных службах, оказались под преследованием.