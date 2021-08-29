Власти Белоруссии назвали посадку самолета Ryanair спланированной провокацией

Расследованием посадки самолета компании Ryanair в аэропорту Минска занялась комиссия Международной организации гражданской авиации (ICAO). Участники делегации прибыли в Белоруссию спустя три месяца после посадки борта. О предварительных итогах расследования в эфире телеканала СТВ рассказал директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский.

Он отметил, что участники исследовательской группы добирались до Белоруссии достаточно долго, потому что сначала они посетили Польшу и Литву. Хотя приглашение в ICAO официальный Минск направил еще 23 мая.

«Все это время они собирались, и, как по их заявлению, хорошо, что добрались через три месяца, потому что бюрократические процедуры международной организации достаточно длинные и сложные», — заявил Сикорский.

Он отметил, что команда приехала подготовленной. Она изучила 52 пакета видеофайлов и аудиоматериалов, которые прислала белорусская сторона. В ходе работы в Минске комиссия ICAO встретилась с участниками межведомственной рабочей комиссии. В нее вошли представители МВД, МЧС, Министерства обороны и пограничного комитета Белоруссии.

Сикорский отметил, что единственный вопрос, который волновал участников ICAO они задали представителю пограничного комитета по поводу пяти пассажиров, которые остались в стране. Представитель ведомства рассказал им обо всех миграционных процедурах.

«Мы дали данные этих пассажиров. Пожалуйста, вы можете позвонить. Дали, как из зовут, их номера, вы можете с ними связаться. Они отказались от этого общения. Они отказались от общения с Протасевичем, и непонятно почему, хотя в их программе изначально это общение было записано», — отметил Сикорский.

Он подчеркнул, что об итогах расследования говорить пока рано, но сам он считает, что вся история с посадкой самолета — это спланированная провокация, цель которой рейдерский захват белорусского рынка авиаперевозок.

«Не могу говорить все детали этого процесса — есть тайна следствия, я могу просто говорить те факты, которые были приведены. Они доказывают, что это была фактически провокация с той стороны. Потому что если бы мы проводили какую-то специальную операцию либо еще что-то, это выглядело бы все совершенно иначе», — заявил Сикорский.

Он напомнил, что итоговый отчет ICAO подготовят к ноябрю, но что именно в нем будет пока неизвестно. По мнению представителя белорусского Минтранса, скорее всего комиссия призовет к совершенствованию стандартов безопасности.

«Самое главное, что мы хотим, — чтобы была дана четкая, понятная оценка действиям всех лиц, которые принимали участие. Если вы видите с нашей стороны нарушение аварийного плана, скажите, что мы нарушили. Если вы видите с нашей стороны нарушение стандартов, скажите, какой стандарт мы нарушили. В настоящее время об этом даже разговора нет. Поэтому я думаю, что на выходе будут такие рекомендации, надо что-то там регулировать или не надо», — не исключил Сикорский.

Следовавший в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair приземлился в Минске после сообщения диспетчера о том, что появилась информация о бомбе в аэропорту. В ходе осмотра борта взрывного устройства не нашли. Но при повторном проходе таможни силовики задержали бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и сопровождающую его россиянку Софию Сапегу.

Против Протасевича в Белоруссии уже давно расследовали несколько уголовных дел. Как сообщил МИД России, задержанную в Минске россиянку подозревали в совершении преступлений на территории Белоруссии летом и осенью 2020 года. В следственном изоляторе задержанные провели около месяца. В конце июня молодых людей перевели под домашний арест. В белорусском СК ослабление предварительных мер объяснили, что задержанные дают признательные показания и изобличают своих подельников.